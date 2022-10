Ferrari van 4 miljoen euro kopen? Of een zeldzame BMW van 2 miljoen? Waag je kans tijdens unieke veiling van Zoute Grand Prix

Tot en met zondag palmt de Zoute Grand Prix al voor de dertiende keer Knokke-Heist helemaal in. Naast de vele oogverblindende bolides in het straatbeeld is ook de unieke autoveiling een van dé hoogtepunten. Het gerenommeerde Britse veilinghuis Bonhams laat er 80 absolute pronkstukken onder de hamer gaan. Geschatte opbrengst: 20 miljoen euro. Likkebaard even mee.

De Zoute Grand Prix is in recordtempo uitgegroeid tot het meest prestigieuze auto-event van de wereld, met dank aan de broers Filip en David Bourgoo. 225 auto’s uit vervlogen tijden nemen deel aan de Zoute Rally en nog eens 150 sportwagens met minder dan twintig jaar op de teller verschijnen aan de start van de Zoute GT Tour.

Op het strand kan je 70 topwagens van 21 premiummerken ontdekken, er is een Concours d’Elegance – zeg maar schoonheidswedstrijd voor exclusieve auto’s – met 75 wagens, maar een van dé blikvangers wordt de tiende editie van The Zoute Sale by Bonhams, een veiling waarbij 80 erg zeldzame exemplaren van eigenaar zullen wisselen. Die wordt trouwens mee in goeie banen geleid door Waregemnaar Grégory Tuytens.

Mocht u zondag wat budget over hebben, dan zijn dit de toppers uit de catalogus.

Ferrari 288 GTO uit 1985 – geschatte opbrengst: 3,7 tot 4,1 miljoen euro

© Bonhams

Van deze unieke Italiaanse furie werden er slechts 272 gemaakt. Met slechts 25.600 kilometer op de teller, een afgestempeld onderhoudsboekje en duidelijk voorgaand eigenaarschap is dit een diamant voor autoverzamelaars. Wat deze bloedrode bolide zo speciaal maakt, is de geschiedenis achter de sportwagen. Ferrari ontwierp de legendarische 250 GTO voor het FIA GT-kampioenschap. Die bracht de constructeurstitel in 1962, 1963 en 1964 mee naar huis. De 288 GTO is zijn opvolger, waarbij GTO staat voor Gran Turismo Omologato.

De productie stopte al in het begin van 1986, wat de vraagprijs meteen verdrievoudigde. Vandaag blijft de 288 GTO een van de meest zeldzame en gezochte Ferrari-modellen ooit.

BMW 507 Series I Roadster uit 1957 – geschatte opbrengst: 2 tot 2,5 miljoen euro

© Bonhams

Van deze BMW zijn slechts 34 exemplaren gebouwd. Met de Series II inbegrepen, ligt dat aantal nog altijd op amper 254. De BMW 507 geldt als een design-icoon binnen de autowereld. De bolide die zondag te veil wordt aangeboden, kan pronken met het originele interieur uit de late jaren vijftig van de vorige eeuw.

De 507 wordt ook beschouwd als de voorloper van de Z8 Roadster. Nog dit: de teller geeft slechts 6.000 kilometer aan.

Ferrari 250 GT/L Lusso Berlinetta uit 1963 – geschatte opbrengst: 1,65 tot 1,85 miljoen euro

© Bonhams

Nummer 119 van de in totaal 350 bestaande exemplaren en destijds geleverd aan de nieuwe Franse Ferrari-verdeler Franco-Britannic. De bolide bleef 28 jaar in privé-eigendom in Frankrijk en kreeg in 2021 een grondige update: er werd liefst 30.000 euro geïnvesteerd in de restauratie van de motor. Het koetswerk is dan weer van de hand van de legendarische Carrozzeria Pininfarina/Scaglietti.

Deze luxueuze Berlinetta is destijds ontworpen om het sportwagengevoel toegankelijker te maken. “Het geeft een boost aan alle eigenschappen die sportwagenfanaten zo appreciëren, terwijl ook dames het nodige comfort terugvinden”, valt in de originele Ferrari-brochure over de 250 GT Lusso te lezen. Wie zijn wij om de constructeur zelf tegen te spreken?

De 250 GT Lusso wordt heel sporadisch te koop aangeboden. Een buitenkansje voor wie over de nodige fondsen beschikt.

Aston Martin DB4 Series IV Special Series GT-engined Coupé uit 1962 – geschatte opbrengst: 1,2 tot 1,6 miljoen euro

© Bonhams

Een absoluut pareltje uit de Aston Martin-stal en volledig gerestaureerd. In 2016 nog door Aston Martin Works grondig geïnspecteerd en erg goed gedocumenteerd, met zelfs enkele facturen inbegrepen. De DB4-reeks was ook het vaste vervoersmiddel van James Bond. Wie zich zelf spion On her Majesty’s Secret Service wil wanen, dit is je kans!

Mercedes-Benz 300 SL Gullwing uit 1955 – geschatte opbrengst: 1,2 tot 1,4 miljoen euro

© Bonhams

Een prachtig voorbeeld van de legendarische Gullwing-reeks van Mercedes, met de tot de verbeelding sprekende vleugels als deuren. De 300 SL werd 52 jaar geleden volledig uit aluminium gemaakt en was voor zijn tijd – en nu nog steeds – een lichtgewicht.

In de jaren zeventig nam deze bolide deel aan tal van wedstrijden en is ondertussen weer volledig op punt gezet. Ook de stamboom zit goed: deze Mercedes-Benz heeft tal van documenten op zak en de voorgaande eigenaars zijn bekend.

“Deze wagen heeft het allemaal”, klinkt het bij Bonhams. “Een hoge verzamelwaarde, het doet monden openvallen en is vooral een legendarische Mercedes-Benz. Mooi, iconisch en klaar om de nieuwe eigenaar ervan te laten genieten.”

De volledige catalogus van Bonhams vind je hier.

De veiling zelf vindt zondag 9 oktober plaats. Alle info viadeze link.

© Zoute Grand Prix

© Zoute Grand Prix