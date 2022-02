Familiezaak Boudry bestaat 100 jaar: “Het ruikt hier nog steeds naar potloden”

Iedereen die ouder is dan 50, zal ongetwijfeld nog bij Boudry in de Menenstraat in Ieper over de vloer geweest zijn voor schoolmateriaal. Dit jaar viert dit familiebedrijf zijn honderdste verjaardag en ondertussen heeft Eveline Boudry als vierde generatie de zaak de 21ste eeuw binnengeloodst.

Over de beginperiode is er niet veel geweten, horen we van Eveline Boudry. “Mijn overgrootvader Gustave Temperman was boekbinder van opleiding en samen met mijn overgrootmoeder Valérie Heughebaert hadden ze een winkel in de Menenstraat 25. Op een oude foto van voor de Eerste Wereldoorlog lezen we reclame voor boekbinderij, inkaderen en papier tot zelfs rookgerief en margarine (zie archieffoto). Tijdens de Eerste Wereldoorlog vluchtte het gezin met zes dochters voor vier jaar naar Le Tréport in Frankrijk. Na de oorlog kwamen ze allemaal terug en werd de vernielde woning op dezelfde locatie heropgebouwd. In 1922 startten mijn overgrootouders er een nieuwe drukkerij, boekbinderij en papierhandel. Na de dood van Gustave in 1931 zette mijn grootmoeder Clara Temperman de winkel verder samen met haar man Paul Boudry, die zich ontfermde over de drukkerij. Hun zoon Charles, mijn vader, is na zijn opleiding als drukker en na zijn legerdienst beginnen werken in de drukkerij.”

Carrièreswitch

Charles Boudry huwde met Monique Gythiel (die overleed op 6 juni 2018, red.) en ze kregen twee dochters: Dominique en Eveline. “In 1967 namen mijn ouders de zaak over. Zo verdween de naam Temperman naar de achtergrond en werd het Boudry, maar de mensen spraken altijd over ‘Boudrietjes’. Het werd een bloeiende zaak met klemtoon op school- en bureelbenodigdheden, waarbij ze ook veel toeleveringen deden aan kantoren. De Texas Instrument-rekenmachine of Kern-passer die velen bij ons kochten in de jaren 80 hebben ze nu nog, soms enkel uit nostalgie maar vooral omdat we kwaliteit verkochten. Naast de winkel was er ook de drukkerij die gelegen was in de Bollingstraat, waar op sommige momenten drie medewerkers aan de slag waren. Uiteindelijk besloten mijn ouders om die over te laten en zich te concentreren op de winkel, want er kwamen steeds meer producten bij. Daarom werd de winkel uitgebreid met nummer 23 vanaf 1984. Na mijn opleiding en loopbaan als tuin- en interieurarchitect heb ik in 1999 besloten om de zaak over te nemen. Met deze carrièreswitch mocht ik ons familiebedrijf de 21ste eeuw binnenloodsen.”

Kleurige inktpotten

Eveline ziet heel wat oorzaken voor het gewijzigde assortiment dat in de loop der jaren in de winkel te vinden is. “De komst van diverse supermarkten, nieuwe grote toeleveringsbedrijven aan kantoren, de groeiende internetmarkt en het feit dat scholen zelf voor hun schoolgerief gingen instaan, deed het assortiment van de winkel veranderen. De klemtoon ligt nu niet meer alleen op het klassieke school- en kantoorgerief. Ons gamma is veel uitgebreider geworden. We zijn gespecialiseerd in een ruim assortiment schrijfgerief met merken zoals Sheaffer, Pelikan, Lamy, Parker, Cross, Kaweco, Pineider tot Montblanc… Ikzelf heb een grote liefde voor vulpennen en probeer die passie al jaren door te geven aan de klanten. Er is een ruime keuze aan kleurige inktpotten en we hebben ook allerlei gerief voor kalligrafie. Ook de hobbytekenaar vindt bij ons kwalitatief tekenmateriaal. Een mooi en uniek notitieboekje vind je ook bij ons en collectioneurs van postzegels, munten, champagne- en biercapsules kunnen hier ook speciale verzamelmappen vinden.”

Gustave Temperman, hier op een foto van net na de Eerste Wereldoorlog. © gf

Bij Boudry vind je ook nog verrassende artikels. “We hebben inderdaad ook nog een ruime keuze aan wereldbollen, die altijd een mooie eyecatcher kunnen zijn in elk interieur. Of wat dacht je van houten speelgoed als duurzaam geboortecadeau? En sinds kort vind je hier ook metalen miniatuurwagentjes. We hebben ook een ruim assortiment aan wenskaarten voor elke gelegenheid. We doen ook nog steeds printwerk, van alledaagse kopies kleinformaat tot grote bouw- en tuinplannen in kleur en zwart/wit. Posterprints op fotopapier en doek behoren ook tot de mogelijkheden alsook drukwerk voor speciale gelegenheden.”

Goed geolied team

“Papa Charles is hier trouwens ook nog elke dag aan de slag. Samen met onze winkelbediende Kathy, die hier ook al 20 jaar werkt, zijn we een goed geolied team. Klanten zijn altijd content als ze hier komen en van velen horen we nostalgische herinneringen. Ze zijn blij dat er nog niet veel veranderd is en het nog steeds lekker ruikt naar potloden.”

Klanten dankbaar

“Wat de toekomst brengt, is koffiedik kijken”, zegt Eveline tot slot. “Coronatijden maken het zeker niet makkelijk en we missen de toeristen die toch een groot deel van ons cliënteel uitmaken. De kleine detailhandel staat zwaar onder druk door het internetshoppen en door decentralisatie. Scholen en overheidsdiensten die wegtrekken uit het stadscentrum zijn mijn inziens geen goede zaak voor een levendige en gezellige binnenstad! Gelukkig zijn er nog steeds mensen die lokaal kopen. Dat doet deugd en daar zijn we dankbaar voor. Er nog 100 jaar bij doen, is niet nodig, maar zolang we bestaan, blijven we ons best doen voor iedereen: dat is ons streefdoel.”