Familiebedrijf NDQ Logistics maakt van bedreiging opportuniteit

NDQ Logistic is een van de zeldzame lokale familiebedrijven in de haven van Zeebrugge. Nicolas Dehaemers en Elke Quaegbeur zijn ambitieus. Ze investeerden 15 miljoen euro in een meer dan verviervoudiging van hun magazijnen en tweehonderd bijkomende opleggers. “We richten ons op trafiek met het Verenigd Koninkrijk. Sinds de Brexit verdubbelden we onze transporten in die richting.”

In 2004 richtte het echtpaar Nicolas Dehaemers en Elke Quaegebeur in Brugge met slechts enkele trailers vervoerbedrijf NDQ op. De afkorting komt van hun namen. Ze kenden een sterke groei in transport met opleggers naar voornamelijk het Verenigd Koninkrijk.

600 opleggers

Vijf jaar geleden verhuisden ze hun bedrijf voor verdere groei naar de Koffieweg in de Maritieme Logistieke Zone. In de achterhaven van Zeebrugge zijn ze tussen de multinationals – zoals Bridgestone, ICO, Wallenius Wilhemsen en Pepsico – een zeldzaam lokaal familiebedrijf. Ook inhoudelijk groeiden de activiteiten van transport naar een brede logistieke behandeling gericht op export naar het VK. Het bedrijf ging onder de ruimere vlag NDQ Logistics varen.

In 2021 kregen ze een omgevingsvergunning om de magazijnen meer dan te verviervoudigen. “We investeerden in een state-of-the-art warehouse van 12.000 m² en kantoren”, zegt Nicolas Dehaemers. “Het magazijn is met het spoor verbonden en bevat innovatieve, zelfs revolutionaire IT-systemen. De uitgebreide site wordt eind april officieel in gebruik genomen. Daarnaast groeide met de recente aankoop van 200 nieuwe opleggers ons trailerpark naar 600. In totaal gaat het om een investeringspakket van 15 miljoen euro.”

Ontzorgen

NDQ Logistics groeide niet ondanks, maar dankzij de Brexit. “We hebben de Brexit van een bedreiging in een opportuniteit omgebogen. Op 31 januari 2020 stapte het Verenigd Koninkrijk officieel uit de Europese Unie. In de praktijk trad het handelsakkoord pas een klein jaar later in voege. Sinds januari 2021 komt er een pak meer administratie kijken bij de invoer van producten in het VK. Wij hebben toen geen seconde getwijfeld om ons die administratieve expertise eigen te maken. We ‘ontzorgen’ de klanten voor hun volledige exportproces naar het VK”, legt Nicolas Dehaemers uit.

De omschakeling leverde resultaten op: “Dagelijks vertrekken hier honderd opleggers naar het VK, dat is het dubbele van drie jaar geleden. Bovendien zijn we dankzij de investeringen nu uitgerust om het volume in de komende jaren nóg eens te verdubbelen.”

Grote volumes

Het familiebedrijf is eigenaar van het wagenpark, de magazijnen en kantoren, de uitrusting en de IT-systemen. NDQ werkt met 40 mensen voor bedrijven die grote volumes naar het VK exporteren. De goederen lopen uiteen van voedingswaren tot verpakkingsmateriaal, en van fast moving consumer goods tot onderdelen voor de automotive sector.