Familie Luyckx opent met ‘Lavi’ nieuw interieur- en bloemconcept: “Beleving staat hier centraal”

In de Torhoutsebaan 168 in Moere opent met ‘Lavi’ een nieuwe belevingswinkel waar groen en interieur centraal staan. Brein achter het concept: de familie Luyckx. Ze hebben al een succesvol en bekend tuincentrum in de Snaaskerkestraat 19. “Hier staat beleving nog meer centraal”, zeggen broer en zus Oliver en Lauren Luyckx.

De naam Luyckx klinkt als een klok en gaat al een ferm stuk terug in de tijd. Begin de jaren 1900 opende ene Edmond Casteleyn een zaadkwekerij, die door dochter Anna en haar man Azer Callens op de huidige locatie in de Snaaskerkestraat werd voortgezet. Zij begonnen met de verkoop van sierplanten en bloemen. In 1994 nam FrederikLuyckx, als kleinzoon van Anna en Azer, de zaak over. Ook Frederiks vrouw Inge Debruyne, zijn zus Annelies en tante Elisabeth Callens zitten in het familiebedrijf, dat alsmaar verder uitbreidde naar een groot tuincentrum en eigen kwekerij. Anno 2024 krijgt de zaak een nieuw tentakel met Lavi.

Gezichten van de zaak zijn toch wel zoon Oliver (21) en dochter Lauren (24). Ook mama Inge (52) staat mee in de winkel, achter de schermen is papa Frederik (52) vooral bezig met de zakelijke kant.

Totaalplaatje

“De naam van de zaak is geen verwijzing naar onze namen ‘Oliver’ of ‘Lauren’, maar staat simpelweg voor genieten van het leven, beleving en van elke dag iets speciaals maken”, zeggen broer en zus. “Met Lavi bieden we zowel kamerplanten, boeketten en bloemen als toffe interieurstukken aan, zoals (geur)kaarsen, kussens en plaids, tafelaankleding, kerstversiering en vazen. Alle boeketten en bloemcreaties zijn gemaakt door Oliver. We zorgen dat het totaalplaatje klopt en er ‘boenk’ op zit.”

“Ik ben opgegroeid te midden van de planten en de liefde ervoor is zo groot” – Oliver Luyckx

Oliver, die al kandidaat-Krak was en in de prijzen viel met z’n bloemstukken, had al een eigen online webshop (www.oliverluyckxflowers.be) en verzorgt nog altijd bedrijf- en etalage-inrichtingen en evenementen. “En die dingen blijf ik ook doen. Kijk, we waren op zoek naar een pand waar ik m’n atelier kon inrichten, maar alles is uitgegroeid tot een samenwerking met het tuincentrum. Dat vonden we dus nu in Moere, vlak naast de Kallebasse en tegenover Vip Fit. We hebben het volledig heringericht en naar onze hand gezet”, legt Oliver uit. “Zie het als een soort tweede Luyckx, maar met een andere naam en ander, breder totaalconcept.”

Voor Oliver, die onder meer aan het gerenommeerde Boerma Instituut in Nederland studeerde, is het een vrij logisch gevolg van zijn kunnen en doortrekken van de familiezaak. “De appel valt niet ver van de boom, hé”, lacht Oliver. “Ik ben opgegroeid te midden van de planten en de liefde ervoor is zo groot. Ook thuis aan de keukentafel zijn planten en bloemen zowat het centrale gespreksonderwerp.”

Inspiratietuin

Zus Lauren, die net als broer tussen het groen opgroeide, heeft dan weer een achtergrond in de interieursector en immobiliën, en neemt samen met mama Inge het decoratieve luik op zich. “We stellen onze collectie samen door onder meer naar beurzen te trekken”, geeft Lauren aan. “De opportuniteit om dit pand te kopen, konden we niet laten liggen. Naast de winkel is ook een inspiratietuin aangelegd waar mensen ideeën kunnen opdoen voor hun tuin. Lavi – een afgeleide van het Franse ‘la vie’ – wil gewoon aantonen hoe mooi het leven kan zijn en staat voor genieten van het leven in een mooie leefomgeving. De connectie met het bestaande tuincentrum blijft natuurlijk behouden.”