Familie De Nolf doet overnamebod op Roularta Media Group

De familie De Nolf, oprichter van Roularta, lanceert een overnamebod op de Roeselaarse mediagroep. Dat meldt de FSMA, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten.

De familie De Nolf, die in 1954 Roularta Media Group boven de doopvont hield, heeft momenteel 72 procent van de aandelen in handen.

Nu biedt het 15,50 euro per aandeel. Op die manier is het van plan om het bedrijf van de beurs halen.

Het bod wordt gesteund door de West Investment Holding. Die heeft momenteel een belang van 3,75 procent in het bedrijf en zal haar 522.136 aandelen verkopen.

De familie De Nolf wil de overnameplannen uitvoeren via haar investeringsvehikel Koinon. Vandaag bezit Koinon 10.072.436 van alle aandelen.

Xavier Bouckaert, ceo van Roularta Media Group, bevestigt het overnamebod. “Nu zal de FSMA het bod onderzoeken, iets wat zes tot acht weken in beslag zal nemen”, zegt hij. “We hebben alle vertrouwen in een positief resultaat en kunnen daarna de volgende fase aanvatten.”

Sterk 2024 achter de rug

Vandaag werden ook de jaarresultaten van Roularta bekendgemaakt. Met een nettoresultaat van 6,1 miljoen euro heeft het er een mooi 2024 opzitten, klinkt het.

“We blikken tevreden terug”, aldus nog Bouckaert. “Dit is een bewijs dat we twee jaar geleden de juiste weg zijn ingeslagen. Onze digitale abonnementen blijven stijgen en vangen zo de lichte daling van het aantal printabonnementen op. Ook de integratie van Roularta Nederland is vlekkeloos verlopen.”

Xavier Bouckaert stelt dat Roularta gewapend is voor de toekomst. “Vorig jaar hebben we voor 15 miljoen euro aan investeringen gedaan. Ook dit jaar blijven we Roularta versterken.”