Fabienne (56) viert 35ste verjaardag van ’t Kaashoeveke: “Ik begin iedere dag nog steeds met plakje kaas”

’t Kaashoeveke in de Roeselaarse Ardooisesteenweg werd 35 jaar geleden opgestart door Fabienne Cornillie. Al die jaren behield ze de gezellige sfeer die we eigenlijk van een kaaswinkel verwachten. “Ik ga mijn klanten bij dit jubileum eens goed verwennen.”

In 1988 was Fabienne Cornillie 21 jaar oud, piepjong maar al helemaal overtuigd van wat haar toekomst moest brengen.

Snel trouwen

“Ik wist het al van kindsbeen af, ik wilde een kaaswinkel! Ik was bezig aan studies maatschappelijk assistente, maar eigenlijk droomde ik dag en nacht van een winkeltje waar ik mijn eigen lievelingseten zou kunnen verkopen. Mijn echtgenoot, toen nog mijn vriend, was meteen voor het idee gewonnen en mijn bijna-schoonouders stelden mij een pand ter beschikking in de Ardooisesteenweg 111. Ik moest wel beloven om zo snel mogelijk met hun zoon te trouwen, wat we dan ook deden.”

“Nu nog gaat er geen dag en geen ontbijt voorbij zonder een stukje of plakje kaas op mijn bord”

“Waar die passie voor kaas vandaan komt, weet ik niet echt maar ik heb altijd graag kaas gegeten. Nu nog gaat er geen dag en geen ontbijt voorbij zonder een stukje of plakje kaas op mijn bord. Het is een echte passie geworden. In al die jaren bouwde ik natuurlijk een ruime kennis op over het product. Mijn eigen favorietje is de Langres, een crèmeusekaas met een pittige afsmaak.”

Trouwe klanten

“Ik heb van bij de start in 1988 een trouwe klantengroep kunnen opbouwen. Het was ook de periode waarin de kaasplank voor feestavonden zeer populair werd. Dit blijft trouwens tot op vandaag nog altijd een succesformule. De jongere klanten zijn ook fan van een kaasfondue of raclette, maar de meesten komen toch om eens een apart onbekend kaasje te ontdekken. Ik heb hier tussen de 120 en 150 soorten kaas liggen. Het hangt een beetje van het seizoen af. Nu verkopen we bijvoorbeeld speciale kazen die met zomermelk zijn gemaakt.”

“De heraanleg van de straat was een zwarte periode: mensen geraakten niet tot aan de winkel”

’t Kaashoeveke heeft het niet altijd even makkelijk gehad. “Er was de coronaperiode waar we nog redelijk ongeschonden zijn uitgekomen omdat wij als voedingswinkel mochten open blijven. Maar toen kwam de heraanleg van de straat. Dat was echt een zwarte periode. Ik had het niet verwacht maar de klanten raakten gewoonweg niet tot aan de winkel. Maar we zijn heel tevreden met de nieuwe Ardooisesteenweg al zijn we een aantal parkeerplaatsen kwijt vlak voor de zaak maar de klanten zijn wel terug. Ik was verbaasd en bijzonder blij om te zien hoe trouw ze aan ’t Kaashoeveke zijn.”

Verwenpakket

“En toen sloeg het noodlot weer toe. Ik struikelde op het Stationsplein waardoor ik aan een lange revalidatie moest beginnen. De winkel is daardoor momenteel beperkt open. Maar op 8 en 9 december zal ik even op mijn tanden bijten want ik wil mijn klanten ter gelegenheid van dit jubileum extra in de watten leggen.”

“Er komt een tent voor de winkel waar de bezoekers een drankje en een hapje krijgen. Iedereen krijgt sowieso een geschenkje en ik verloot ook tien verwenpakketten met artisanale kazen en delicatessen”, besluit Fabienne Cornillie. (Bart Crabbe)