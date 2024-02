Extremis-boegbeeld Dirk Wynants wint Lifetime Achievement Award: “Dit is allesbehalve een eindpunt”

Dirk Wynants, oprichter en hoofddesigner van het prestigieuze meubelmerk Extremis, heeft de Lifetime Achievement Award van de Henry Van de Velde Awards in de wacht gesleept. Zijn geesteskind mag dit jaar dertig kaarsjes uitblazen en wordt internationaal geroemd. “Ik beschouw deze prijs als een erkenning voor ons hele team.”

Wat Dirk Wynants met Extremis in drie decennia tijd heeft neergezet, getuigt van veel durf, een gezonde portie lef en met vooral een duidelijk doel voor ogen.

De 59-jarige Kempische Poperingenaar ruilde midden jaren negentig een mooie job als importeur van designmeubelen bij het Provense Top Mouton in om zijn eigen dromen na te jagen: outdoor designmeubels ontwerpen en maken die zowel noodzakelijk als nuttig zijn.

“Onze baseline is niet voor niets Tools for togetherness”, legt Wynants uit. “Wij stellen het belang van menselijke interactie centraal, in combinatie met slimme en duurzame oplossingen die het leven mooier maken.”

West-Vlaams succesverhaal

In zijn eigen garage sleutelde Wynants dertig jaar geleden eigenhandig de Gargantua in elkaar: een tuintafel waaraan hij met zijn vrouw Hilde Louwagie en hun drie kinderen van het leven kon genieten. Het bleek het startschot te zijn van een West-Vlaams succesverhaal dat gaandeweg de hele wereld zou veroveren.

“Begin jaren negentig was onze tuin nog lang niet het verlengstuk van ons huis, zoals dat vandaag het geval is. Zelfs de mooiste villa’s hadden allemaal hetzelfde plastic tuinmeubilair op het terras staan. Die mindset wilde ik mee veranderen.”

“Onze grootste afzetmarkt is de VS, met klanten als Apple, Amazon, Google en Nike”

“Onze grote troef is dat we altijd tijdloze ontwerpen voorstellen. Stijlvol, strak en duurzaam. Daarbij vertrekken we altijd vanuit een vraagstelling en willen we een probleem oplossen. Tuinmeubilair met een missie.”

“Neem nu onze AMAi: een flexibele tuintafel die buitenwerk perfect mogelijk maakt, met een in de hoogte verstelbaar tafelblad, een geïntegreerd stopcontact… Of onze Walrus, die we in 2014 lanceerden: een loungeset die tegen alle weertypes bestand is en in enkele seconden klaar is voor gebruik.”

Emotionele lading

Het zijn die innovaties die van Extremis een absolute referentie in de sector maakten. “Net als het feit dat onze creaties een leven lang gebruikt kunnen worden. Ze werken zelfs generatieoverschrijdend en worden van (groot)vader op (klein)zoon doorgegeven. Zo krijgen onze stukken ook een emotionele lading. Mooi, toch?”

Het hoofdkwartier van Extremis bevindt zich al dertig jaar lang in Proven, maar het klantenbestand bevat adressen uit alle windstreken van deze wereld. “Met ons vijftigkoppig team vormen we hier het kloppend hart van Extremis. Hier ontwerpen we, bedenken we nieuwe toepassingen, en gebeurt ook de assemblage. Tachtig procent van onze materialen halen we trouwens binnen een straal van maximaal één uur rijden, wat past in onze continue zoektocht naar de optimale eco-efficiëntie.”

Twintig procent van alle meubilair is voor eigen land bestemd. “In België – en dan vooral Vlaanderen – bereiken we vooral particulieren, in het (verre) buitenland bedienen we eerder de corporate wereld.”

“Met de Verenigde Staten als onze grootste afzetmarkt. Daar zijn topspelers als Apple, Amazon, Google en Nike klant. Mijn zoon Thomas (34) runt vanuit Michigan trouwens Extremis Inc., de Amerikaanse poot van ons bedrijf. Dat toont aan hoe belangrijk die markt voor ons is.”

Geen eindpunt

Dat hij nu de Lifetime Achievement Award van de Henry Van de Velde Awards in ontvangst mag nemen, stemt Wynants trots. “Al is het tegelijk allesbehalve een eindpunt.”

“Ik beschouw deze prijs als een erkenning voor ons voltallige team, maar ik heb nog een pak ideeën. Dit bezorgt me alleen maar nóg meer goesting om er keihard tegenaan te gaan. Ook de komende dertig jaar willen we met Extremis de toon blijven zetten.”