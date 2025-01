Extra premie in aantocht voor handelaars in de Kerkstraat?

Nu duidelijk is geworden dat het wegdek in de Kerkstraat opnieuw zal moeten worden aangepakt na trillingen en geluidsoverlast, lonken er dus opnieuw werkzaamheden. Er waren bezorgdheden op de gemeenteraad van 22 januari, maar burgemeester Francis Benoit (Burg+) verzekerde alleszins al dat de getroffen handelaars een extra premie zouden kunnen verwachten.

Tijdens de gemeenteraad van 22 januari in Kuurne had raadslid Tom Leece (Nieuw Kuurne) enkele vragen over de werkzaamheden aan het wegdek in de Kerkstraat en Generaal Eisenhowerstraat. Kort na de aanleg van het nieuwe betonnen wegdek kwamen immers klachten binnen van bewoners over geluidsoverlast en trillingen. De werkzaamheden zouden in verschillende fasen lopen, van maart tot en met oktober, verspreid over verschillende straten.

Planning van de werkzaamheden Op basis van de verzamelde input en technische adviezen heeft het college van burgemeester en schepenen de volgende planning goedgekeurd: Kerkstraat (tussen De Tramstatie en Het Kruiske) Werken: van 3 maart tot eind april 2025. Toegankelijk voor doorgaand verkeer vanaf 1 mei 2025. Verkeersplateau Generaal Eisenhowerstraat (ter hoogte van VBS Sint-Michiel) Werken: tijdens de zomervakantie, juli en augustus 2025. Toegankelijk vanaf 1 september 2025. Wegvak Generaal Eisenhowerstraat 52 (ter hoogte van Carrefour) Werken: starten na de Ezelsfeesten, in oktober 2025.

Leece had meerdere vragen. Hij stelde voor om in de periode een pop-up op te starten voor de betrokken handelaars, vroeg zich af of en welke steunmaatregelen er komen voor de lokale handelaars en hoe zal worden omgesprongen met het doorgaand verkeer. “Zijn deze werken niet het perfecte moment om eens na te denken over eventueel eenrichtingsverkeer in de Bavikhoofsestraat en de Hulstsestraat?”, vroeg hij zich luidop af.

Voorzitter Chris Delneste legde uit hoe de omleiding zal verlopen en beweerde dat de handelaars ‘semi-bereikbaar’ blijven. De vraag over de Bavikhoofsestraat vond hij terecht, maar dat zal nog bekeken worden. Schepen van Ondernemen en lokale economie Isabelle Vereecke (Burg+) vulde aan: “Op het infomoment kwamen negentien handelaars af. Daaruit bleek al dat zo’n pop-up niet wenselijk is. Er is wel in de mate van het mogelijke rekening gehouden met de lokale handelaars bij de timing van de werkzaamheden.”

Premie?

Burgemeester Francis Benoit deed ten slotte de mogelijkheden voor aanvullende premies uit de doeken. “Het is nog voorbarig, maar er kan een aanvullende premie komen voor de handelaars. Het budget moet daarvoor eerst nog worden goedgekeurd en we willen andere premies ook niet in gevaar brengen. Daarnaast is het ook nog even afwachten waar we de lijn trekken. Er liggen 20 à 30 zaken binnen de werf, maar je kan bijvoorbeeld ook nog een cirkel van 200 meter trekken daarrond. Dat is dus nog even afwachten.”