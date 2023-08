Exclusieve tweedehands handtassenzaak Lotte Louise startte als pop-up, maar blijft definitief in Knokke

De exclusieve tweedehandszaak Lotte Louise, die zich toelegt op handtassen en van begin juni tot eind september een pop-up heeft in Knokke-Heist, besloot om zich definitief in de mondaine badplaats te vestigen. “Ik had al veel eerder naar hier moeten komen”, zegt zaakvoerster Stéphanie Louise Lotte.

Stéphanie Louise Lotte (53) startte negen jaar geleden haar exclusieve tweedehandszaak in het Vlaams-Brabantse Halle. Stéphanie is haar voornaam, Louise haar tweede naam en Lotte haar familienaam, maar voor de naam van de winkel keerde ze dat om tot ‘Lotte Louise’.

“Mijn klanten vroegen al van in het begin om eens naar Knokke-Heist te komen. Nu pas is zover, maar ik had het al veel eerder moeten doen”, vertelt Stéphanie. “Want Lotte Louise is hier een heel groot succes. Zo’n succes zelfs dat ik besloten heb om Halle te verlaten en me definitief in Knokke te vestigen. Ik ben hier nu op zoek naar een mooi pand en ik denk zelfs dat ik al iets gevonden heb. De zaak blijft nu in Knokke, ikzelf keer enkel nog terug naar Halle om te verhuizen. Hier aan ‘t zeetje hangt de goede lucht en hebben we de goede vibes.”

“Negen jaar geleden begon ik heel kleinschalig met een tweedehandszaak in vintage handtassen, zoals Delvaux. Sindsdien zijn we blijven groeien. Ik selecteer mijn aanbod met een heel streng oog. Alleen het beste komt hier in de winkelrekken. 80 procent van het aanbod bestaat uit handtassen: Hermès, Chanel, Delvaux, Dior, Louis Vuitton… Maar ik doe ook in juwelen en kledij van merken als Yves Saint-Laurent, Christian Dior, Zimmermann… Bontjassen zijn niet zo mijn ding. Ik ben namelijk ook begaan met het milieu. Maar als er hier in Knokke een markt voor is, waarom niet?”

Goede naam

“Dankzij de mond-aan-mondreclame kan ik rekenen op goede leveranciers. Ik geef hen ook mooie commissies op de verkoop en betaal die correct uit. Zo bouw je een goede naam op. Ik heb ook altijd mooie panden gehuurd en richt die goed in. En we stoppen ook veel tijd en energie in Instagram en Facebook. Een mooie zaak komt niet uit het niets”, weet Stéphanie.

“Waar onze handtassen vandaan komen? Niet uit stockovernames of uitverkopen, wel van particuliere dames die een miskoop hebben gedaan, een handtas maar één keer gebruikt hebben… en we hebben ook vintage materiaal. De leeftijd van de handtassen varieert van nieuw over één week, een maand of een jaar tot zo’n 20 jaar. We hebben handtassen vanaf de jaren ‘90 in huis. Ik ben mijn leveranciers dankbaar, want zij zijn het die zo’n mooi aanbod mogelijk maken.”

Interesse van sjeik

“Op dit ogenblik bieden we een Hermès Kelly Himalaya 28-handtas aan die een leverancier uit Barcelona voor ons heeft meegebracht”, beschrijft Stéphanie een heel bijzonder stuk uit de collectie. “Hij is gemaakt uit krokodillenleer en heeft een subtiel ombré kleureffect, dat de sneeuwbergen van de Himalaya moet oproepen. Een sjeik uit Dubai toonde er al interesse voor.”

De kostprijs van het meest exclusieve stuk in de zaak maakt Stéphanie niet bekend, al zou dat best wel eens boven de 200.000 dollar kunnen zijn. De zaakvoerster onderstreept wel dat Lotte Louise voor iedereen toegankelijk is. “We bieden handtassen van 400 euro, 4.000, 9.000… en meer. Wij zijn niet te sjiek, iedereen is hier welkom. We bieden iedereen een cava of een kopje koffie aan en er heerst een familiale sfeer in de winkel. Mensen mogen de handtassen ook aanraken, ze zitten niet achter glas. Bij de heel dure stukken vragen we wel om handschoenen te dragen. Die liggen klaar in een beauty case van Louis Vuitton (lacht)”