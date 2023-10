Exail Robotics is genomineerd voor Ambassadeur van Bedrijvig West-Vlaanderen: “Wij willen van de wereld een veiligere plek maken”

Dit jaar gaan De Krant van West-Vlaanderen, Radio2 en Focus-WTV niet enkel op zoek naar een nieuwe West-Vlaams Ambassadeur, ook onze vele topbedrijven plaatsen we maar al te graag in de kijker. Elke week stellen we een genomineerde voor de titel Ambassadeur van Bedrijvig West-Vlaanderen voor. Exail Robotics uit Oostende mag de spits afbijten. “We willen ons concept verder wereldwijd op de kaart zetten”, zegt ceo Steven Luys.

Hoogtechnologische varende drones die mijnen detecteren en neutraliseren. Wat Exail in Oostende elke dag opnieuw van de spreekwoordelijke band laat rollen, is absolute wereldtop. Momenteel produceert het voor de Belgische en Nederlandse marine twaalf dronepakketten die tegen 2030 allemaal operationeel moeten zijn.

Het bedrijf is ontstaan in de schoot van het Franse moederbedrijf ECA Robotics, dat al sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw ontmijningsrobots produceert en die overal ter wereld verdeelt.

In 2019 werd door het consortium Belgium Naval & Robotics – bestaande uit de Franse scheepsbouwers Naval Group en ECA Robotics – de aanbesteding voor twaalf nieuwe mijnenjagers voor de Belgische en Nederlandse marine binnengehaald.

“We leverden al toestellen om Oekraïense havens te ontmijnen”

“Die zullen stuk voor stuk voorzien worden van onze hoogtechnologische drones”, zegt de uit Waregem afkomstige ceo Steven Luys (51). “De Belgische marine staat wereldwijd bekend als dé expert als het over ontmijnen gaat en is wereldleider in de sector. Deze maand rollen de eerste exemplaren van onze spreekwoordelijke band.”

Singapore, Litouwen…

De winnende offerte van meer dan 2 miljard euro, waarvan 450 miljoen voor Exail, omvatte een substantieel deel activiteiten op Belgische bodem, met de oprichting van een nagelnieuwe dronefabriek aan de Noordzee in Oostende en een R&D-site in Moeskroen.

“Om het communautaire evenwicht te bewaren, maar tegelijk ook een logische keuze. In Oostende is de Belgische marine al actief en Moeskroen ligt op amper 45 minuten rijden van hier. Daar vinden we ook competente mensen uit zowel Vlaanderen, Wallonië als Noord-Frankrijk.”

“Bij de zes finalisten horen, vinden we al een overwinning op zich. Dit is een motivatie om keihard te blijven werken”

Exails klanten bevinden zich overal ter wereld. “Wij leveren aan bevriende marines: Singapore, Litouwen, de Verenigde Arabische Emiraten, Frankrijk… En natuurlijk Nederland en België. Maar het is onze ambitie om ons innovatieve concept verder wereldwijd op de kaart te zetten. Wij vervaardigen een puur defensief product, iets wat helpt om van de wereld een veiligere plek te maken en vaarroutes volledig mijnenvrij te maken.”

Wie is Exail Robotics?

“Onze drones vinden bijvoorbeeld nog altijd mijnen uit de Tweede Wereldoorlog. En ook in Oekraïne zijn onze drones actief. Op vraag van de Belgische regering leverden we toestellen om Oekraïense havens te ontmijnen.”

Eindeloze mogelijkheden

Toen Steven Luys vier jaar geleden bij Exail aan de slag ging, was hij de eerste werknemer van het Belgische filiaal. “Nu zijn we met 70 en we blijven op zoek naar goeie mensen, vooral technisch geschoolde arbeiders. Zij kunnen hier in Oostende in de meest moderne dronefabriek van Europa aan de slag gaan.”

En daar moeten de komende decennia nog een pak sterke staaltjes het levenslicht zien. “Wat we hier doen, is absolute spitstechnologie. En de mogelijkheden zijn vrijwel eindeloos. Onze drones kunnen ook in de civiele sector ingezet worden. Bijvoorbeeld voor onderwaterinspectie van schepen, maar ook voor toezicht op windmolenparken op volle zee of gasleidingen op de bodem.”

“In een ideale wereld zouden wij geen ontmijningsdrones meer hoeven te produceren, maar zolang die nodig zijn, staan wij garant voor de allerbeste kwaliteit.”

De nominatie beschouwen ze bij Exail als een fantastische erkenning. “Mooi dat ons harde werk geapprecieerd wordt. Bij de zes finalisten horen, is al een overwinning op zich. Dit is een motivatie om keihard te blijven werken.”