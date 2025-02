Evelyn en Tom uit Roeselare lanceren box om thuis fit te blijven

“Gezondheid is niet langer een trend, maar een noodzaak. Toch blijkt het in de praktijk lastig om beweging te integreren in een drukke agenda”, horen we van Evelyn Deceuninck. Daarom lanceert Mambo Max, onderdeel van het Roeselaarse MVS in Motion, een toegankelijke oplossing die zowel particulieren als bedrijven helpt om fysiek en mentaal gezond te blijven – zonder excuses.

“Wij zijn Evelyn en Tom, de drijvende krachten achter Mambo Max. Door tijd te spenderen met vrienden en familie, merkten wij een nood rondom ons: mensen zoeken meer dan sportmateriaal, ze zoeken handvaten om gezond, energiek en gelukkig te worden en te blijven. Samen met ons krachtig team staken we de koppen bij elkaar”, horen we van Evelyn die samen met Tom Vanhecke MVS in Motion runt. “Vanuit onze expertise en overtuiging om gezond te worden en blijven, ontstond het idee om veelzijdige bewegingsconcepten aan te bieden, op maat van jouw behoeften.”

“Onze missie is om een fitte levensstijl haalbaar en leuk te maken. Het gaat niet alleen om discipline, maar ook om genieten van het proces. Mambo Max biedt een breed scala aan producten die fysieke en mentale fitheid ondersteunen. Voor thuisgebruik zijn er praktische en gebruiksvriendelijke trainingshulpmiddelen, terwijl bedrijven kunnen profiteren van gezonde medewerkerspakketten die beweging op de werkvloer stimuleren. Van ergonomische accessoires tot complete fitnesskits, Mambo Max helpt zowel individuen als teams om actief en gemotiveerd te blijven. Daarnaast zijn de producten ook een perfect relatiegeschenk voor bedrijven die willen investeren in het welzijn van hun medewerkers.”

Gezondheid behouden en verdiepen

“Gezond leven is meer dan beginnen; het gaat om volhouden en verder ontdekken wat bij jou past. Of je nu je dagelijkse routine wilt versterken of specifieke aspecten van een gezonde levensstijl wilt verkennen, Mambo Max biedt de juiste ondersteuning en inspiratie.”