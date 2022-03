Esthethiek Lynn in Leffinge is verhuisd: “Huidverbetering als specialiteit”

Sinds kort zorgt het nieuwe schoonheidssalon ‘Esthethiek Lynn’ voor een extra handelszaak in Leffinge.

Lynn Germonpré (31) is afkomstig uit Middelkerke, maar haar roots liggen in het dorp want vader Patrick Germonpré is afkomstig uit Leffinge. Ze volgde haar opleiding tot schoonheidsspecialiste aan het Ensor instituut in Oostende. “Mijn zaak in Leffinge bestaat sinds 2013. Eerst zat ik in de Kuipersstraat, dat was een huurhuis. Dan hebben we een woning in de Dorpsstraat gekocht waar we de volledige benedenverdieping hebben ingericht voor mijn zaak. Nu hebben we gebouwd in de Schaatse en is mijn salon meeverhuisd naar hier”, verduidelijkt Lynn.

Make-up lijn

“Ik doe nog altijd dezelfde verzorging zoals ik al die jaren gewoon ben, maar een nieuwe zaak vraagt een nieuw concept. Ik wil me nu meer specialiseren op huidverbetering en daarvoor heb ik een hele nieuwe lijn van gezichts- en lichaamsverzorging en ook een make-up lijn. Ik koos ook voor producten die 100 procent natuurlijk zijn.”

“Ik doe het volledige uitgebreide gamma van elke schoonheidsspecialiste. In mijn nieuwe zaak sta ik garant voor een esthetische behandeling volgens de regels van de kunst en met oog voor detail. Voor een volledige gezichtsverzorging moet je rekenen op anderhalf uur. Dan is dat volledig, inclusief massage en epilatie.”

Maak een afspraak

“Het aantal klanten dat ik dagelijks een verzorging kan geven, hangt af van het aantal mensen die ingeschreven staan voor de pedicure. Ik kan drie pedicures doen in de tijd dat ik één gezichtsverzorging doe. Mijn afsprakenboek is wel goed gevuld en mijn vaste klanten weten dat ze best een aantal afspraken na elkaar vastleggen om zeker te zijn van een plaats. Ik heb klanten uit de hele regio van Oostende tot Oostduinkerke en iedereen is welkom. Mijn sluitingsdag is woensdag”, legt Lynn uit. (PG)