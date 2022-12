Esther Belet? Benny Thus! Preusketiers promoten West-Vlaams met ludieke gadgets

Collega’s Dominique Monbaillieu (50) en Kristof Malfait (49) hebben De Preusketiers opgericht. Ze verkopen T-shirts, hoodies, drinkflessen, tassen en brooddozen met ludieke spreuken en willen zo hun geliefde West-Vlaamse taal mee helpen opwaarderen. “Ons grote doel? Elke West-Vlaming ambassadeur maken van onze unieke taal.”

Benny Thus, Esther Belet, Tiffany Willen, Kelly Verwin en Kelly Verstutten. Het zijn maar enkele van de fictieve figuurtjes met wel erg spitsvondige namen die Lauwenaar Dominique Monbaillieu en de van Zwevegem afkomstige Kristof Malfait uit hun creatieve koker haalden.

In het dagelijkse leven vormen de twee collega’s het Kortrijkse plaatsbeschrijvingskantoor Checknet, maar ook naast de werkvloer klikt het tussen de twee.

“Geen enkel dialect heeft zo’n rijkdom als het onze”

“Op de werkvloer gooien we er vaak een typisch West-Vlaamse uitdrukking of woord tussen – denk aan ester gin belet, bijvoorbeeld – en dan valt het ons altijd op hoezeer die op de lachspieren durven werken”, legt het duo uit. “Dat zette ons aan het denken. Geen enkel dialect heeft zo’n rijkdom als het onze. Daar wilden we iets mee doen.”

Met de glimlach

Een stevige brainstormsessie later waren De Preusketiers geboren: een collectief dat de liefde voor het West-Vlaams nog groter wil maken dan het al is. “En dat willen we op een ludieke manier doen. Afgelopen zomer hebben we ons idee uitgewerkt, begin november lanceerden we onze eerste collectie.”

Die is meteen uitgebreid: T-shirts met typisch West-Vlaamse uitspraken, koffiemokken met het opschrift Kelly Verthé, een brooddoos met de beeltenis van Kelly Verstutten, hervulbare drinkflessen die Kelly Verwin schreeuwen…

“De mogelijkheden zijn haast eindeloos. De enige voorwaarde was dat elk typetje dat we tevoorschijn toverden, ook effectief in West-Vlaanderen zou kunnen rondlopen. Wie de namen achteloos leest, zal niet meteen de pointe doorhebben. Dat is net onze sterkte.”

Het doel van Dominique en Kristof is eenvoudig. “We willen van elke West-Vlaming een ambassadeur van ons prachtig taaltje maken. We moeten er preus op zijn. Vandaar ook onze naam. West-Vlaams is machtig, hé. We willen ook de typische clichés ontkrachten. Een West-Vlaming wordt nog altijd veel te vaak als ruw, boertig en niet al te snugger weggezet. Terwijl we net vaak erg scherp en creatief uit de hoek komen.”

Gratis affiches

Het West-Vlaams beleeft momenteel een ongeziene populariteitsgolf. Op televisie volgt de ene West-Vlaams gesproken reeks de andere in sneltempo op, op die hausse hopen De Preusketiers mee te surfen. “Daarom kan je via onze website ook gratis affiches downloaden, die je kan gebruiken om pakjesbezorgers duidelijk te maken dat je niet thuis bent en ze bij de buren kunnen leveren. Die figuurtjes hebben we toepasselijk Benny Thus en Jenny Thus gedoopt.”

“We werken ook aan een sensibiliseringscampagne om in schoolomgevingen automobilisten aan te sporen om hun snelheid te matigen en willen affiches lanceren om een West-Vlaams alfabet te creëren. De A van antreneren, de B van bloelink, de C van calote en ga zo maar verder. Onze baseline is Maghtig West-Vlams. Want dat is het ook.”

Kerstboom

Een maand na de opstart lopen de bestellingen bij De Preusketiers vlot binnen. “We hadden vooraf geen grote verwachtingen, maar het marcheert”, klinkt het trots. “We zijn blij dat onze hersenspinsels geapprecieerd worden.”

Kristof en Dominique hopen dat hun creaties straks standaard tot de garderobe van de doorsnee West-Vlaming zullen behoren. “Onze T-shirts – en straks hebben we ook hoodies – zijn de ideale festivaloutfit en met onze brooddozen ben je de ster van de (school)refter. Wie nog op zoek is naar een geschenkje voor onder de kerstboom, bij ons vind je het perfecte antwoord.”

Als het van de Kortrijkse vrienden afhangt, zijn De Preusketiers hier om te blijven. “We bruisen van de ideeën. Waarom op onze website geen Koken met De Preusketiers-rubriek lanceren? Gerechten met enkel West-Vlaamse ingrediënten. Dat zou smaken!”

Een T-shirt heb je voor 30 euro, een koffiemok en totebag kosten 15 euro, een hoodie 60 euro en een brooddoos en drinkfles haal je voor 25 euro in huis.

www.depreusketiers.be