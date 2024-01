“Er is een totale uitverkoop”: doek valt over dameskledingzaak Moka in Wervik

Wellicht eind deze maand valt het doek over dameskledingzaak Moka in de Leiestraat. Na tien jaar gaat Katrien Gevaert (56) voor een nieuwe uitdaging. Het handelspand met woonst staat te huur. Er is momenteel een totale uitverkoop met grote kortingen.

Het nieuws over de stopzetting maakte Katrien zelf bekend tijdens de succesvolle modeshow in zaal Kapittel. In samenwerking met Lingerie Marie was het evenement met maar liefst 230 aanwezigen totaal uitverkocht. “Dat was toen voor mij een erg emotioneel moment”, zegt Katrien. “Ik heb lang nagedacht over wat ik exact zou doen. De aankoop van de nieuwe collectie gebeurt zes maanden vooraf. Nu wordt er al voor de volgende winter aangekocht. Ik blik terug op een mooi parcours. Ik leerde veel mensen kennen. Er is tijdens de uitverkoop al veel de deur uit. We hebben goed gewerkt”, klinkt het trots.

Kleur- en stijladvies

Aan Syntra West volgde ze twee jaar lang een opleiding kleur- en stijlconsulente en begon daarna met Moka. “Door het runnen van deze zaak heb ik nooit echt de vruchten kunnen plukken van mijn opleiding”, zegt ze. “In het voorjaar zal ik in het cultureel centrum De Steiger in Menen avondlessen geven. Aan het zevende jaar Haartooi aan het technisch instituut Immaculata in Ieper gaf ik al kleur- en stijladvies.”

Optiekzaak en hoorcentrum

Haar echtgenoot Patrick Hugo heeft naast Moka een optiekzaak en hoorcentrum van Laperre. Katrien gaat ook daar een handje helpen. “Het wordt steeds drukker in de zaak, en dus zal haar hulp welkom zijn”, vertelt Patrick. “Als het te druk is en er veel volk staat, dan is dat niet aangenaam, voor zowel Patrick als de klanten”, haakt Katrien in.

In die periode van tien jaar maakte Katrien ook een evolutie mee. “Qua stijl is er niet veel veranderd”, vertelt Katrien. “Als de mensen naar hier komen, dan is dat doelbewust”, zegt ze.

Eerlijk advies

Tijdens de coronacrisis was er tweemaal een lockdown en moesten alle niet-essentiële winkels zoals Moka tijdelijk dicht. “Ik maakte toen gebruik van Facebook en Instagram en ging leveren aan huis”, vertelt Katrien. “Na de pandemie is er trouwens veel veranderd. De mensen zijn graag geholpen. In een kleine winkel als hier kan dat nog perfect. Advies vind ik belangrijk. En een eerlijk advies, dat zeker.”

“Vind ik iets niet mooi, dan zeg ik dat ook eerlijk tegen de klanten. Ik heb niet graag dat ze naar buiten gaan met een miskoop. Niet alleen tijdens corona maakte ik handig gebruik van de sociale media, nu ook nog. Bijna elke dag eigenlijk. De klanten weten dat we actief zijn op Facebook en Instagram.”

Mooi klantenbestand

In die tien jaar werd een mooi klantenbestand opgebouwd. “Ik heb veel klanten van buiten Wervik, van onder meer Wevelgem tot in Wijtschate”, klinkt het. “Ondanks de ligging aan de grens vinden niet zoveel Franstaligen de weg naar de winkel, ze hebben een ander koopgedrag. Ik bied veel Belgische merken aan. Ik vind het belangrijk om onze eigen merken te steunen. Bepaalde merken verkoop ik ook exclusief”, aldus Katrien.

Te huur met woonst

Moka staat momenteel te huur via Vastgoed Deleye uit Geluwe. “We zouden graag hebben dat het opnieuw een winkel wordt”, vertelt Patrick. “We vragen een redelijke huurprijs, want er is ook een woonst bij. Het pand is instapklaar. We hebben een paar serieuze kandidaten die geïnteresseerd zijn. We hopen op een succesvolle afloop, maar we kunnen uiteraard niemand forceren”, zegt Patrick. “De ligging is een voordeel”, vult Katrien aan. “Wat verderop is er onder meer Beenhouwerij Decupere, samen met nog enkele andere handelszaken zorgt dat voor heel wat passage in de Leiestraat.”

Zoon in Malta

Katrien en Patrick hebben één zoon, Din. Hij woont al twee jaar in Malta en werkt er voor betFIRST, bekend van de online sportweddenschappen en sinds dit seizoen hoofdsponsor van landskampioen Antwerp. Tijdens de feestdagen verbleef Din bij zijn ouders. “Af en toe gaan we naar daar voor een korte periode”, zegt Patrick. “De rest van het jaar verloopt de communicatie via FaceTime.”