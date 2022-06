Enige moutbakkerij ter wereld BOMBrewery uit Rumbeke wil ook lokaal scoren

BOMBrewery, werelds enige moutbakkerij vanwaar de Triporteurbieren komen, bestaat tien jaar. Brouwer en moutbakker Bert Van Hecke ontwikkelde al een twintigtal biertjes, elf ervan kwamen inmiddels al op de markt. “Onze bieren zijn vooral in het buitenland gekend, de komende periode willen we er alles aan doen om ook lokaal te scoren.”

Tien jaar geleden bracht brouwer Bert Van Hecke met de Triporteur from Heaven een eerste biertje op de markt. “Ik reisde op dat ogenblik al de wereld rond als brouwingenieur, maar ging op zoek naar een eigen, speciaal bier. Over de ganse wereld vind je bieren gebaseerd op dezelfde ingrediënten, maar ik wou eens iets totaal anders.” Bert besloot om iets met mout te dien en startte zijn eigen moutbakkerij op. “Iedereen zei me toen dat bier maken met mout erg moeilijk was. Ik wou die uitdaging graag aangaan.”

Inmiddels creëerde Bert al een twintigtal bieren, elf ervan kwamen er op de markt. “Vijfenzeventig procent van de bieren gaan naar het buitenland. In een vijftiental landen is mijn uniek en speciaal verhaal gekend.” Onder andere in Rusland en Korea worden de bieren gesmaakt. Bert verhuisde een viertal jaar geleden van Limburg naar de regio rond Roeselare waar hij vandaag de dag langs de Armoedestraat een grote loods inpalmt. Daar bevindt zich onder andere een winkeltje en gaan er tal van evenementen door. “Ook de komende maanden willen we de bieren graag promoten tijdens tal van evenementen.” Zo zijn er deze week nog optredens van Piv Huvluv en Freddy De Vadder. “Maar deze zomer organiseren we ook muziekoptredens. Aan elk evenement is er telkens een biertje verbonden.”

Alles terug op gang

Net zoals zoveel andere brouwerijen kende ook BOMBrewery geen gemakkelijke coronaperiode. “In normale omstandigheden brouwen we in Zwevegem en in twee Limburgse brouwerijen 1.200 hectoliter. In corona was dat slechts veertig procent. Maar we merken dat alles nu terug volop op gang komt. We hebben een doel voor ogen: na de buitenlandse markt nu ook de lokale markt veroveren. We zijn nog maar een viertal jaar in Roeselare en door corona was het moeilijk, maar nu gaan we de baan op en proberen we overal aanwezig te zijn. We willen onze eigen regio veroveren.” Om het bier bekender te maken rekent Bert op Frederik Turpyn. Hij is de drijvende kracht achter het organiseren van de optredens en verkoopt ook in zijn eigen café, Barlaban, de verschillende Triporteurbieren.

In het kader van de tiende verjaardag van de brouwerij wordt het biertje Rosie Rosa nog eens gebrouwen. Jan Dierickx Visschers, artisanale bakker uit Izegem, ontwikkelde samen met Bert een nieuwe rozijnenbrood voor het biertje. ‘De Rosie Rosa vat eigenlijk de tien jaar mooi samen. Het biertje is een mooie mix van ingrediënten uit Limburg en hetgeen we nu hier in Roeselare doen.” Ondertussen durft Bert ook naar de toekomst kijken. De voorbije jaren bouwde hij reeds enkele brouwerijen in het buitenland. Zo is men nu volop bezig met de bouw van een brouwerij in Texas. De bouw van een eigen brouwerij in Roeselare is momenteel niet aan de orde. “Mijn ultieme droom is eigenlijk om niet enkel bier naar het buitenland te verschepen, maar ook de mout zelf. Want met mout kan men ook bijvoorbeeld lekkere thee en koekjes maken.”