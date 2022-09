Zwevegem doet het licht uit

Om de steeds maar hoger oplopende energierekening een halt toe te roepen, doet de gemeente Zwevegem het licht uit tussen 23u30 en 4u30.

Volgens de burgemeester is het tegen de achtergrond van de energiecrisis maar normaal dat de gemeente zich spaarzaam moet gedragen in haar dagelijks bestuur en zich tevens duurzaam moet tonen in haar investeringen.

Voor de onmiddellijke toekomst betekent dit voor Zwevegem dat de openbare verlichting tussen 23u30 u en 04u30 zal gedoofd worden, behalve op vrijdag en zaterdag. Verder zal men de verwarming in de openbare gebouwen beperken tot 19 graden en wordt er onderzocht of bepaalde openbare gebouwen of delen hiervan tijdelijk kunnen gesloten worden. Dit uiteraard in overleg met de gebruikers.

De verenigingen (adviesraden) worden zo spoedig mogelijk bijeen geroepen i.v.m. informatie en preventie met betrekking tot de voorschotfacturen voor energieverbruik en ook de inwoners worden zoveel als mogelijk geïnformeerd over tips en mogelijkheden om hun energiefactuur te drukken.

Ook het college van burgemeester en schepenen buigt zich, samen met een clusteroverschrijdend projectteam, over mogelijke bijkomende (haalbare) energiebesparende maatregelen. (GJZ)