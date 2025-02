Zowat 120 huiseigenaars krijgen keuze om eigendom aan Elia te verkopen na Ventilusnieuws

Een 500-tal eigenaars van woningen die zich binnen een afstand van 200 meter bevinden van een nieuwe 380kV-luchtlijn in het Ventilus-project, zullen gecompenseerd worden voor het waardeverlies aan hun eigendom. Van die 500 zullen er een 120-tal de mogelijkheid krijgen om hun woning te verkopen aan Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet. Dat heeft Elia woensdag te kennen gegeven tijdens een persbriefing.

Het Ventilus-project omvat een 82 kilometer lange nieuwe hoogspanningslijn die elektriciteit van de toekomstige nieuwe windmolenparken op zee naar het binnenland moet brengen. Delen van de lijn zullen ondergronds lopen, andere bovengronds. Het is voor woningen in de buurt van nieuwe bovengrondse hoogspanningslijnen dat in compensatie voor waardeverlies voorzien wordt.

Elia heeft eind vorige maand het project milieueffectenrapport (MER) ingediend bij de Vlaamse overheid. Daarmee komt het project in een nieuwe fase, nadat het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) vorig jaar definitief vastgesteld werd.

Elia wil het finale MER en de omgevingsvergunning voor de zomer indienen. Daarna volgt een openbaar onderzoek. De hoogspanningsnetbeheerder hoopt nog dit jaar het vergunningsdossier van Ventilus af te ronden. De werken zouden dan volgend jaar kunnen starten en de nieuwe hoogspanningslijn zou dan ergens in de loop van 2029 in dienst genomen kunnen worden.

Ambitieuze timing

Elia geeft toe dat de timing ambitieus is. Daarnaast zijn verschillende West-Vlaamse gemeenten naar de Raad van State getrokken tegen het Ventilus-tracé. Er zijn bij de Raad van State 25 vernietigingsberoepen ingediend. Vijf schorsingsverzoeken werden al verworpen. “Afhankelijk van wat de Raad van State beslist, zullen wij ons mogelijk nog moeten aanpassen”, klinkt het bij Elia.

Over de totale kostprijs van Ventilus (drie jaar geleden werd die voor Ventilus en het project Boucle-du-Hainaut samen op zowat 1,6 miljard euro geraamd) kan Elia nog geen duidelijkheid geven. “We leven vandaag in andere tijden en de projectkost zal hoger uitkomen”, klinkt het.

Lees ook: