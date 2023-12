Zonnepanelen op stadskantoor De Seylsteen in Veurne

Stad Veurne blijft verder inzetten op het verduurzamen van haar gebouwen.

Zo liggen er op het Stadskantoor nu 106 zonnepanelen. De investering in de installatie bedraagt 46.787,26 euro. Jaarlijks wordt om en bij de 450.000 kWh verbruikt in De Seylsteen. Het gebruik van de zonnepanelen levert een gemiddelde jaarlijkse besparing van 22.000 euro op. Er komen nog meer zonnepanelen: op de indoor tennishal. Eerder gebeurde dit ook al het dak van wzc Ter Linden en Dienstencentrum De Zonnebloem. Voor de bijkomende installaties is in de meerjarenplanning 414.292 euro vrijgehouden. Burgemeester Peter Roose, bevoegd voor klimaat: “De jongste energiecrisis heeft aangetoond dat de energie die we zelf opwekken het goedkoopst is.”