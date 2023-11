Zonnepanelen op daken van zes Stroom-scholen

Op het dak van GO! Basisschool Stene en het Nightingale-gebouw van Vesaliusinstituut liggen sinds kort zonnepanelen. De zonnepanelen zorgen voor respectievelijk een productie van 37 procent en 21 procent van de stroom die nodig is voor de scholen. Bovendien wordt een deel van de opgewekte stroom via energiedelen geleverd aan scholen waar geen zonnepanelen geplaatst worden.

Ook in Atlas Atheneum Gistel, Beweegschool De Puzzel campus Meiboom, Basisschool Arnoldus in Oudenburg en het Ensorinstituut komen er in 2023 of 2024 nog zonnepanelen. Deze zullen zorgen voor een stroomproductie van 29 procent (Atlas Atheneum Gistel), 51 procent (De Puzzel), 40 procent (Arnoldus) en 43 procent (Ensorinstituut). “Dat zorgt voor een belangrijke verlaging van de werkingskosten. Theoretisch bedraagt de winst voor Basisschool Stene 114.015 euro over een periode van 25 jaar. Voor Nightingale is dat 540.757 euro”, rekent de scholengroep voor.

Tot op heden hadden enkel Basisschool De Groeiboom en Athena campus Pegasus zonnepanelen.

Zonnelening

De zonnepanelen worden met eigen middelen of met de Zonnelening van het GO! gefinancierd. Het GO! biedt renteloze leningen aan voor energie-efficiënte maatregelen in scholen. De investering levert twee keer winst op: een blijvende CO2-reductie, goed voor het klimaat, en een lagere elektriciteitsfactuur, wat de werkingskosten drukt. Na de plaatsing van deze reeks zonnepanelen zal Scholengroep Stroom de projecten evalueren alvorens andere projecten op te starten in scholen waar dat ook een optie zou kunnen zijn. “Niet alle scholen of daken komen in aanmerking voor de zonnelening of zonnepanelen”, luidt het bij de scholengroep. (HH)