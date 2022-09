Zo bespaar je op je energiefactuur: Low Impact Man Steven Vromman geeft tien tips die écht werken

Er staat geen rem meer op de gas- en elektriciteitsprijzen. Zo energiezuinig mogelijk leven, het is de enige mogelijkheid om de kosten nog enigszins binnen de perken te houden. Dat is wat Steven Vromman, een naar Gent uitgeweken Wingenaar, al bijna vijftien jaar doet. Als Low Impact Man kaart hij al sinds 2008 de klimaatzaak aan en probeert hij ‘op de kleintjes’ te letten. Geen betere expert om ons tien energiebesparende tips voor te schotelen. “Deze crisis biedt ook kansen. Als we nu massaal onze manier van leven veranderen, bewijzen we onze planeet een grote dienst.”

1. Weet en meet je energieverbruik

“De teller van onze elektriciteits-, gas- en watermeter blijft maar lopen, al kan het geen kwaad om je verbruik op regelmatige basis te bekijken en te noteren. Mensen die hun energieconsumptie bijhouden, gaan er ook veel bewuster mee om. Het doet je nadenken en zal je sneller aanzetten om zuiniger te leven. Iets wat ik destijds ook ben beginnen doen.”

“Momenteel kost ons energieverbruik zo’n 100 euro per maand, straks wordt dat ongeveer 250 euro. Terwijl het een paar jaar geleden amper 70 euro per maand was. Wij leven zo energiezuinig mogelijk, maar ontsnappen ook niet aan de stijgende prijzen. Je kan enkel zo verstandig mogelijk op de rem gaan staan.”

2. Isoleren en slim verwarmen

“Het grootste deel van je energiekosten gaat naar verwarming. Dat moet je altijd goed in je hoofd knopen. Isoleer je woning daarom zo goed mogelijk. Daar staat uiteraard een substantiële investering tegenover, maar zowel op korte als lange termijn pluk je daar de vruchten van.”

“Wie een huis of appartement huurt, kan die uiteraard niet zelf isoleren, maar je hebt ook kleine ingrepen die een groot verschil maken. Verwarm enkel de ruimtes waar je je in bevindt. Waarom elke kamer op temperatuur houden als je enkel de keuken of woonkamer gebruikt? Hetzelfde geldt voor wanneer je niet thuis bent.”

Zelf woont Steven in een appartement van 57 vierkante meter binnen een cohousingformule. “Onze thuis is erg goed geïsoleerd, we hebben driedubbel glas en gebruiken zonneboilers om water te verwarmen. Dat scheelt, al is zoiets uiteraard niet voor iedereen mogelijk.”

3. Laat het bad links liggen

“Warm water is een energievreter. Daarvoor draait je gas- of elektrische boiler overuren. Kies daarom voor een douche in plaats van een bad. Je verbruikt minder water en je staat er ook minder lang onder dan wanneer je een bad zou nemen en regelmatig wat extra warm water laat bijlopen. Gebruik ook een spaardouchekop. Wij vangen ook altijd het eerste koude water in een emmer op, zo gaat er geen druppel verloren.”

“De regel is eenvoudig: geeft je lamp warmte af? Dan vervang je ze beter”

4. Vul spleten en kieren op

“Ga op zoek naar kieren en spleten die je met tochtstrips kan opvullen. Die kosten hoop en al een paar euro en werken onzichtbare zwaktes weg. Voorzie, zeker in de wintermaanden, ook de warmwaterbuizen van een extra isolerend omhulsel.”

© Christophe De Muynck

5. Het strijkijzer aan de kant!

“Hitte opwekken met elektriciteit, is eveneens erg energie-intensief. Denk maar aan strijken, de droogkast gebruiken of de haardroger in het stopcontact steken. Zet je droogrek liever in de woonkamer. Niet erg esthetisch, maar wel energiezuinig. En plooi de was op in plaats van die glad te strijken. Je vaat- en wasmachine kan je wel blijven gebruiken, maar vul die helemaal op voor je op de aan-knop duwt. Efficiëntie is het codewoord.”

6. Kruip gezellig dicht bij elkaar

“Spreek op de koude winteravonden met vrienden en familie af. Zit bij elkaar in één ruimte, werk desnoods een beurtrol uit. Zo hoeft er telkens maar één woning of kamer verwarmd te worden en kan je thuis je verwarming heel wat lager zetten. Win-win, want je bespaart op je factuur en hebt sociaal contact.”

“Je kan ook naar publieke ruimtes trekken. Bibliotheken, bijvoorbeeld. In Duitsland gaan ze zelfs nog een stap verder. Daar zijn ze van plan om komende winter onder andere sporthallen open te stellen om mensen wat warmte te laten opzoeken.”

7. Het ‘Damarke’

“Haal die wollen trui weer uit de kast. Onze grootouders zweerden bij een Damarke, die traditie moeten we nieuw leven inroepen. Met andere woorden: kleed je volgens de seizoenen. Ikzelf zweer bij thermisch ondergoed en een fleece-deken. Dat houdt je lichaamswarmte vast. En heb je het écht koud: beweeg dan in huis. Sla aan het poetsen, dan hou je er nog een net huisje aan over ook.”

8. Gebruik je thermostaat correct

“Het geeft geen zin om je warmwaterboiler 24/7 te laten werken. Ga voor doordacht gebruik en werk met een timer. Zo voorzie je warm water op momenten dat je het ook echt nodig hebt. Je stookketel (twee)jaarlijks laten onderhouden, is eveneens geen slecht plan. Een perfect werkende installatie heeft al snel vijf procent minder energie nodig.”

© Christophe De Muynck

9. Verlicht met je verstand

“Ga voor ledverlichting in huis. De regel is eenvoudig: geeft je lamp warmte af? Dan is het een gloei- of hallogeenlamp en vervang je ze beter. Laat lichten ook niet onnodig branden. Ben je niet in de woonkamer? Lichten uit. Hetzelfde met buitenverlichting. Veel Vlamingen zweren bij een mooi verlichte tuin, maar met de huidige prijzen zijn dat onnodige kosten. En een tip voor het eindejaar: hang gerust kerstlichtjes uit, maar met mate.”

10. Maak de switch in je hoofd

“Count your blessings. We kunnen elke dag klagen en zagen, maar we hebben het nog altijd goed. Er stroomt water uit onze kraan, er is altijd elektriciteit en we zullen niet doodvriezen. In vele andere delen van onze wereld is dit geen evidentie. Maar dat neemt niet weg dat we nú actie moeten ondernemen. Het is vijf na twaalf, nog langer wachten en we bereiken het point of no return.”

“We bevinden ons in een tijdperk waarin we moeten afkicken van de hoorn des overvloeds. Wat decennialang vanzelfsprekend was, is dat niet meer. En zal dat nooit meer worden. Wij betalen nu de prijs van dertig à veertig jaar nonchalant omgaan met de grondstoffen van onze planeet. Maar het is nog niet te laat.”

“Daarom biedt deze crisis ook kansen. Vijftien jaar geleden stond ik alleen in dit verhaal. Nu is zo goed als iedereen ervan doordrongen dat we iets moeten ondernemen, ook al omdat onze financiële situatie rechtstreeks de gevolgen draagt van wat nu gebeurt.”

“Als we massaal onze manier van leven veranderen, bewijzen we Moeder Aarde én onszelf een grote dienst.”