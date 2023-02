Zeepreventorium in De Haan liet 1.700 zonnepanelen plaatsen: “Equivalent van meer dan 100 huishoudens”

Het Zeepreventorium in De Haan liet 1.700 panelen plaatsen die eerstdaags worden aangesloten. “Een investering die zich, afhankelijk van de energieprijzen, binnen de vijf tot zeven jaar zal terugbetalen”, meent directeur Nick Marlein.

De installatie is in totaal goed voor maar liefst 697.000 wattpiek – het equivalent van meer dan 100 huishoudens. “Hierbij hebben we een kleine reserve in vergelijking met onze huidige energieafname. We zijn met andere woorden klaar voor morgen.”

Het is ook slechts een eerste stap naar een lagere ecologische voetafdruk. “De komende jaren gaan we verder inzetten op duurzame renovatie van onze oudste gebouwen. Voor de keuzes die daarbij gemaakt zullen worden, zullen we telkens ook rekening houden met de potentiële terugverdientijden. Kortom, we gaan bedachtzaam om met onze beperkte financiële middelen: elke euro die we uitgeven aan één iets, kunnen we niet uitgeven aan iets anders”, aldus Marlein.

Het centrum liet een uitgebreide energiescan uitvoeren door een externe, gespecialiseerde, firma. “Investeren in duurzaamheid, is investeren in de toekomst van onze organisatie”, klinkt het.