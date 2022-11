Zangeres Slongs krijgt hulp van Izegemse bakker Jan in protest tegen hoge energieprijzen

Opvallend bezoek bij bakker Jan Dierickx-Visschers in zijn zaak op de Bosmolens in Izegem: de Antwerpse zangeres Slongs Dievanongs kwam langs om van gedachten te wisselen over de aanpak van de energiecrisis. Beide protesteren al langer op hun eigen manier voor een drastische verlaging van de prijzen door de overheid en willen nu de krachten bundelen.

Een West-Vlaamse bakker en een Antwerpse zangeres. Het lijkt het begin van een slechte mop, maar vrijdagvoormiddag was het in Izegem voor beiden bittere ernst. Slongs, die in het dagelijks leven als Charissa Parassiadis door het leven gaat, was samen met voormalig zelfstandige Lilly d’Oliveira uit Antwerpen afgezakt om ook de bakkers warm te maken voor hun nieuwe collectief Trop is Te veel. Dat strijdt sinds eind oktober voor een betere aanpak van de energiecrisis door de overheid. “Met onder andere de vraag om de factuur drastisch te laten dalen”, zegt Slongs. “Niet de 200 euro per maand waarvan nu sprake is, want dat is voor zelfstandigheden een druppel op een hete plaat”, meent Slongs. “Zeker als die maandelijks tegen facturen van duizenden euro’s opkijken. Je kan dat één of twee keer slikken, maar daarna wenkt het failliet. We willen ook dat de overheid de overwinsten belast en strijden voor een recht op betaalbaar wonen en huren.”

Kaarsen

Slongs kwam naar eigen zeggen bij bakker Jan terecht toen ze in de pers las over zijn torenhoge facturen en zijn ludiek kaarsenprotest. “Dat kreeg helaas geen navolging bij andere bakkers”, zegt Jan. “Mijn collega’s hebben geen vakbond en zijn moeilijk te mobiliseren. Ik stelde nog voor op 9 november, de nationale stakingsdag, allemaal de deuren dicht te houden, maar dat zagen ze niet zitten omdat ze vreesden dat iedereen dan in de supermarkt brood zou halen. Maar door niks te doen verandert er ook niks en dat wil ik duidelijk maken. Nu we ons kunnen aansluiten bij dit breder protest hoop ik dat mijn collega’s bereid zijn wél van zich te laten horen. Ik ga de boodschap alvast luid en duidelijk uitdragen.”

Betoging

Trop is Te Veel wil op zondag 4 december alvast naar Brussel voor een nationale betoging die om 13 uur aan het Noordstation start. “Daarna volgen er nog acties, maar dat is al een mooie start”, zegt Charissa. “Ik hoop daar mensen uit allerlei sectoren te krijgen, vandaar mijn bezoek aan bakker Jan. Het is belangrijk dat ook bakkers en bij uitbreiding andere zelfstandigen hun stem laten horen.

Jan ziet het alvast zitten. “Samen betogen op 4 december valt qua datum misschien slecht omdat veel bakkers dan in volle voorbereiding voor Sinterklaas zijn, maar als er nog acties volgen dan ga ik er alles aan doen om daar zoveel mogelijk collega’s voor warm te krijgen”, besluit hij.