Xavier vist zes dagen na elkaar als stil protest: “Zonnepanelen op de Put in Nieuwkapelle betekenen doodsteek”

Het nieuws dat er twee hectare zonnepanelen zouden komen op het water in de Put in Nieuwkapelle bij Diksmuide is bij Xavier Ramboer (40) uit Houthulst in het verkeerde keelgat geschoten. “Ik kom hier al van mijn twaalfde vissen en mag er niet aan denken dat deze idyllische plek bezoedeld zou worden door zoveel drijvende zonnepanelen.” En hij staat niet alleen in zijn protest.

Het verlengde hemelvaartweekend betekent voor velen vrije tijd en dan trekken ze er massaal op uit. Xavier spendeert zijn vakantiedagen aan de Put in Nieuwkapelle. Hij zette zijn tentje woensdagavond op en wierp zijn eerste vislijnen om 20.30 uur uit.

Pas dinsdagavond trekt hij opnieuw huiswaarts. Waarom hij daar zo lang blijft? Als stil protest tegen de drijvende zonnepanelen die De Watergroep er wil leggen. “Ik heb de voorbije dagen al zoveel steun gekregen van vissers, toevallige passanten en watersporters”, reageert hij.

Ongerepte natuur

“De Put in Nieuwkapelle is zo’n stukje ongerepte natuur die je nog maar zelden ziet. En net hier willen ze zoveel zonnepanelen op het water installeren. Onbegrijpelijk. Er zit heel wat stroming op het water.”

“Ik mag er niet aan denken dat de giftige stoffen die in zo’n panelen zitten, in de Put terecht zouden komen. Esthetisch is het ook al niet. Hoewel de aanvraag nog niet is ingediend, baart het me grote zorgen.”

Xavier kent het gebied heel goed. Hij vist al van zijn zevende. Die liefde kreeg hij via zijn ouders. Weinig later ontdekte hij Nieuwkapelle en sindsdien is hij verslingerd aan de natuurparel. “Ik krijg er een instant-vakantiegevoel.”

“Er zwemmen hier karpers, paling, meerval, voorns en snoek om er maar een paar te noemen. Langs het water zit altijd wel iemand met wie je kan babbelen. Op de oever heb ik al veel mensen leren kennen maar het is vooral de rust en stilte die me aantrekken. Als jonge gast heb ik er vaak gezwommen of ons vlot getest vooraleer we meededen aan de vlottentocht in Diksmuide. De zonsopgang en -ondergang zijn nergens zo mooi als hier.”

Studie

Het was schepen van Milieu Marc Deprez (Idee Diksmuide) die de plannen van de drijvende zonnepanelen bekendmaakte. De Watergroep heeft het intussen bevestigd en mikt op eind volgend jaar. “Iedereen heeft de mond vol van de hoge energieprijzen, er moet iets gebeuren”, reageert Deprez.

“Uiteraard moet er eerst een grondige studie gebeuren. Dat onderzoek is dit jaar nog gepland. Als daaruit blijkt dat het project van De Watergroep negatieve gevolgen zou hebben voor de fauna en flora dan zullen we het uiteraard niet goedkeuren. Daarenboven gaat er altijd eerst een openbaar onderzoek aan vooraf waarbij bezwaarschriften ingediend kunnen worden. De zonnepanelen zullen bovendien met een groene gordel aan het oog onttrokken worden om de visuele hinder te beperken.”

Bezwaarschrift

Xavier is vast van plan een bezwaarschrift in te dienen. “Ik houd nu een stil protest en zal maandag zelfs mijn 41ste verjaardag vieren aan de boorden van de Put. Ondertussen heb ik ook een online petitie lopen die je vindt onder de Facebookgroep ‘Bluft mej joen fikn van de pitn’. Van zodra er een openbaar onderzoek loopt zal ik bezwaar indienen. Zo’n project is meer op zijn plaats op een minder publieke plek zoals het Spaarbekken bij de Blankaart.”

En de Houthulstenaar staat niet alleen. Pjotr Carlier (21) uit Langemark steunt hem. “Ik ontdekte deze unieke plek pas begin dit jaar. Het is één van de weinige plassen waar je nog in alle rust en vrijheid kan genieten van het vissen.” Xander Vandenbogaerde (20) uit Ieper treedt hem bij: “Die zonsopgang hier is adembenemend.”

