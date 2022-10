Wingene geeft raad aan inwoners over energieproblematiek

Gemeente Wingene organiseert in oktober en november drie infomomenten over energiezuinig verbouwen, energiebesparing en duurzame energie. Via deze infomomenten wil men de inwoners informeren om energie te besparen en de kosten te beperken.

Op maandag 17 oktober vindt de eerste infoavond plaats om 20 uur in CC De Wissel in Zwevezele en handelt over ‘Mijn verbouwpremie’. Deze premie is de eengemaakte Vlaamse premie van de vroegere renovatiepremie en de meeste premies van Fluvius voor energiebesparende investeringen. “Via een ééngemaakt loket en verhoogde premies willen we nog meer mensen toegang geven tot een financiële duw in de rug”, zegt schepen van Milieu, Klimaat en Duurzaamheid Brecht Warnez (CD&V). “Het gaat over dak-, muur-, en vloerisolatie, hoogrendementsglas, zonneboiler, warmtepomp en warmtepompboiler en verbouwingen aan elektriciteit en sanitair, binnenrenovatie aan ramen en deuren.”

Energiebeurs

Op dinsdag 8 november is er de gratis energiebeurs in lokaal dienstencentrum Geselle in WZC Amphora. De beurs is toegankelijk van 12 tot 21 uur. Schepen van Welzijn en Wonen Tom Braet (CD&V) legt uit: “Tijdens de beurs krijg je de mogelijkheid om je energie-uitdagingen en energie- vraagstukken voor te leggen aan de aanwezige experts van de Woonwinkel regio Tielt, de Energiesnoeiers, het Energiehuis en het Sociaal Verhuurkantoor en het Sociaal Huis. Alle vragen over duurzaamheid, energiecontracten, premies, energie- efficiëntie komen aan bod.”

Gevelscans

Tot slot wil de gemeente ook proactief inwoners bewust maken van warmteverliezen in hun huis door het aanbieden van gevelscans. “Begin dit jaar reed een thermocar uit om de voorgevels van alle Zwevezeelse woningen met een warmtecamera te scannen. Via deze infoavond willen we hen meer info geven over de scans en mogelijke energiebesparingen via een warmtefoto van hun eigen gevel”, vult schepen Brecht Warnez nog aan.

Eind dit jaar worden er ook warmtefoto’s voor de resterende woningen in Wingene gemaakt.