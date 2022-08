Windturbine aan diepvriesbedrijf D’Arta in nieuwe fase

Aspiravi leverde tien dagen geleden de eerste onderdelen voor de bouw van een windturbine aan het diepvriesbedrijf D’Arta in Ardooie.

Om de ingebruikname zo spoedig mogelijk te realiseren werkt men nu ijverig door om de opbouw te realiseren. De eerste fase van opbouw is klaar.

Met de turbine hoopt het bedrijf de CO2 uitstoot met 3.700 ton per jaar te verminderen.

In de omgeving van deze locatie was een buurtcomité opgericht. Zij wensten de turbine op een andere plaats binnen het bedrijf waar de omgevingsschade beperkter zou zijn. Nu de opbouw gestart is ziet het er naar uit de D’Arta de oorspronkelijke plannen doorzet.