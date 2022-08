Windmolens Moen en Bossuit komen er niet

Het actiecomité tegen de bouw van twee nieuwe windmolens in Moen en Bossuit heeft zijn slag thuisgehaald. De twee windmolens komen er niet.

De goedkeuring van de bouw van de twee nieuwe windmolens stond donderdag op de agenda van de Provincieraad. Daar werd beslist de vergunning te weigeren wat dan weer op gejuich werd onthaald door het actiecomité die zich verzette tegen de bouw ervan.

Het ging om twee windmolens met een ashoogte van 120 meter en een tiphoogte van 200 meter. Engie plant de bouw in de omgeving van de Poeldries en de Trimaarzate, op de grensscheiding van Moen en Bossuit. Het protest ging vooral om het feit dat de open ruimte zou ontsierd worden door die grote windmolens. Dit liet zich vertalen in een groot aantal mensen dat zich achter het bezwaarschrift van het actiecomité schaarden.

“Maar liefst 1529 mensen hadden zich aangesloten bij ons actiecomité en ons bezwaarschrift. Dit is fenomenaal veel voor drie kleine gemeentes als Moen, Bossuit en Sint-Denijs en toont nogmaals het totaal ontbreken van lokale draagkracht voor dit dossier. Uiteraard zijn we heel blij dat we nu gevolgd worden door de provincie”, vertelt Carl Messiaen van het actiecomité.

Eerder hadden ook de gemeentebesturen van Avelgem en Zwevegem zich negatief uitgelaten over het dossier. Uiteraard kan Engie nog beroep aantekenen tegen de weigering, maar dit wordt volgens Messiaen heel moeilijk, gezien Omgeving (Vlaanderen) ook al een negatief advies had geformuleerd. (GJZ)