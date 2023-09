Windmolens in Roeselare nu al goed voor vijfde van de groene stroom

Bij DRUMDRUM hopen ze een middelgrote windturbine te plaatsen, maar de vijf windmolens die Roeselare nu al heeft dragen al aardig hun steentje bij aan de energievoorziening.

In Roeselare telt men nu vijf grote windturbines aan het kanaal met masthoogtes van circa 100 meter. De windmolens hebben een vermogen van 3,5 MW. Ze zijn actief sinds 2014. Bert Vanhuyse van de Roeselaarse milieudienst: “In het verleden was een handvol kleine windmolens actief met masthoogtes van circa vijf meter. Die zijn ondertussen allemaal weer afgebroken, het rendement en de kwaliteit van dergelijke windmolens is vaak (te) laag.”

Stad Roeselare vergunde recent een middelgrote windturbine op de site van Inagro in Beitem. “Het gaat om een kleiner demonstratiemodel met een hoogte van zowat 34 meter en een vermogen van 90 kW. De intentie daartoe werd vanuit Inagro en de provincie al in 2019 en opnieuw in 2022 wereldkundig gemaakt, maar het is pas tot een formele vergunningsaanvraag bij de stad gekomen dit voorjaar. Die voldeed aan de voorwaarden en werd door de stad Roeselare vergund op 19 juni 2023.”

Geen klachten

Bij de stad liepen de voorbije jaren geen klachten binnen over de bestaande windmolens. “Het milieutoezicht op de grote windmolens hoort toe aan de Afdeling Handhaving van het Vlaamse departement Omgeving. De bestaande windturbines produceerden in 2021 ruim een vijfde van alle opgewekte groene stroom in Roeselare.”

“De stad ontwikkelde ook een beleidskader voor zowel kleine als middelgrote windmolens. Voor middelgrote windmolens wordt uitgegaan van een ‘nulhinder-scenario’ bij advies- of vergunningverlening, afhankelijk van de te volgen vergunningsprocedure. De aanvrager moet kunnen aantonen in de aanvraag dat er maatregelen genomen worden zodat er geen hinder kan ontstaan.”