Windmolenpark leidt tot grootste stroomafnamecontract ooit in ons land

Chemiereus Ineos heeft een akkoord ondertekend met energiebedrijf Eneco voor de afname van groene stroom opgewekt door de windmolens van het offshore-windpark SeaMade.

Dat nieuws hebben beide bedrijven bekendgemaakt. Ineos gaat de volgende tien jaar 65,5 megawatt groene stroom afnemen die is opgewekt in het windmolenpark in de Noordzee.

Voor Eneco gaat het om het grootste stroomafnamecontract ooit in ons land.