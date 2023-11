Wielsbeke laat verlichting langer aan

Straks zal de straatverlichting in Wielsbeke pas doven om middernacht en terug aangaan om 4 uur ’s morgens. “Hiermee komen we tegemoet aan de vragen van onze inwoners”, weet schepen Daisy Haydon van Team8710.

“Op vandaag worden de straatlampen gedoofd tussen 23 uur en 4.30 uur, behalve op vrijdag- en zaterdagnacht”, verduidelijkt Daisy Haidon. “Deze beslissing namen we in oktober 2022, wegens de grote energiecrisis. Ondertussen zijn de prijzen gestabiliseerd en kunnen we opnieuw kijken wanneer het nodig is om de straatlampen te laten branden.”

Burgerpeiling

“Volgens de politie is er geen oorzakelijk verband tussen het doven van de verlichting en het aantal inbraken en verkeersongevallen. Wel merken we een groter onveiligheidsgevoel bij inwoners. Daarom gingen we hiermee aan de slag in onze burgerpeiling. Uit de resultaten blijkt dat één op twee Wielsbekenaren de regeling om ’s nachts de verlichting te doven al gewoon geworden is.”

“Er kwamen wel opmerkingen dat 23 uur te vroeg is om te doven en dat er ’s morgens geen rekening is gehouden met mensen die in de ochtendploeg werken. Zij moeten in het donker naar hun werk vertrekken. Die opmerkingen nemen we nu mee in de aanpassing van de regeling. Straks blijft het licht dus een uur langer branden, namelijk tot middernacht. Ook ’s morgens branden de lampen een half uur extra, van 4 uur in plaats van half vijf. Verder blijft de straatverlichting sowieso aan op vrijdag- en zaterdagnacht”, aldus Haydon.

52 procent verled

“Dankzij de investeringen die we in de afgelopen jaren deden, waarbij al meer dan 50 procent van onze straatlampen verled is, kunnen we nu deze keuze maken. Onze energiekosten blijven verder onder controle en ook onze CO2-uitstoot blijft veel lager dan voorheen.”

“De aanpassing van het brandschema van de lampen zal in de komende maanden gebeuren. We vragen de mensen nog even geduld”, besluit een tevreden Daisy Haydon.