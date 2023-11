WHATTZ neemt zijn intrek op Park Apart in Zwevegem

WHATTZ Laadpalen uit Zwevegem, kondigt met trots de recente verhuizing naar eennieuw bedrijfspand aan langs de Bekaertstraat in Zwevegem. Dit nieuwe onderkomen,gelegen op de oude site van 1,5 hectare, die vroeger floreerde als de thuisbasis vanSobelcard van de Bekaert-groep, herbergt vandaag een tiental KMO’s, waaronderWHATTZ.

Met deze strategische verhuizing beogen ze hun positie te versterken en hen voor te bereiden op een verdere groei in de komende jaren. Brent Moers, zaakvoerder bij WHATTZ, benadrukt het belang van deze stap. “We willen onze klanten optimaal bedienen en ons positioneren alsregionale partner in laadoplossingen. Het nieuwe pand biedt de ruimte en mogelijkheden diewe nodig hebben om onze ambities waar te maken”, klinkt het.

“Bij WHATTZ Laadpalen willen we de transitie naar elektromobiliteit vereenvoudigen voor consumenten. Daarom begrijpen we dat elke klant unieke behoeften heeft op het gebied van laadoplossingen. We starten bij WHATTZ altijd met een persoonlijk plaatsbezoek, waarbij onze laadpaal-experten langskomen om een dieper inzicht te krijgen in de specifieke laadbehoeften en wensen van de klant.”

Tijl Platteau, medezaakvoerder van WHATTZ, benadrukt ook de waardevolle samenwerkingen die ze als bedrijf hebben opgebouwd: “Momenteel werken we nauw samen met vier Europese merken, waaronder Smappee uit Harelbeke, Easee, Peblar en Wallbox. Deze samenwerkingen stellen ons in staat om hoogwaardige laadoplossingen aan te bieden die voldoen aan de diverse behoeften van onze klanten.”

Bij WHATTZ Laadpalen kijken ze uit naar de toekomst en zijn ze vastbesloten om een cruciale rol te blijven spelen in het vereenvoudigen en stimuleren van de overgang naar elektromobiliteit.