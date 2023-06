Wevelgem ondertekent Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.1

Tijdens de voorbije gemeenteraad werd besloten om het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) 2.1 te ondertekenen. Dat houdt onder meer de realisatie in van minstens één wijkverbeteringscontract.

Eerder ondertekende Wevelgem in 2021 het Lokaal Energie- en Klimaatpact. Dat kreeg in 2022 een vervolg met LEKP 2.0 waarin de ambities werd verscherpt, in respons op de Europese klimaatdoelstellingen. De Europese Unie stelt daarin onder meer als doel om de netto-uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 55 procent te verminderen ten opzichte van 1990. Voorheen was dat 40 procent.

Verrijk je wijk

“LEKP 2.1 is een bijkomend addendum dat sterker inzet op de wijkwerking onder de noemer ‘Verrijk je wijk’”, legt schepen van Milieu Stijn Tant uit. “Lokale besturen moeten daarvoor een paar bijkomende engagementen opnemen, zoals de realisatie van minstens een thematisch wijkverbeteringscontract waarbinnen een collectieve renovatie ondersteund wordt tegen 2025. Er moet ook een renovatietraject opgemaakt worden op maat van vijf procent van de huishoudens voor einde 2025. En er dient ook een participatief hernieuwbaar project gerealiseerd te worden per 500 inwoners tegen 2030, waarbij minstens een vermogen van 36 kilowattpiek (kWp) bereikt wordt. Voordien was dat 18 kWp per 500 inwoners. Die 18 kWp per 500 inwoners moeten nu al gerealiseerd worden voor eind 2025. Ten slotte moet de toegang tot energiegemeenschappen toegankelijk gemaakt worden voor de burgers.”

Door de ondertekening van het Lokaal Energie en Klimaatpact heeft de gemeente recht op financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid. Vlaanderen heeft een financiële pot van 16 miljoen euro, verdeeld over 2023 en 2024. Voor elk initiatief kan Wevelgem een tegemoetkoming krijgen van 50 procent.