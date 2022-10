Westouters Feestcomité wil benedensite Kosmos gebruiken voor events: “Er is stroom en water nodig”

Het feestcomité van Westouter droomt ervan om de benedensite van de Kosmos in Westouter te gebruiken als locatie voor evenementen. “In het amfitheater zou een optreden voor jong en oud echt indrukwekkend zijn”, zegt Rachel Top. “Alleen hebben we daar geen elektriciteit en ook geen water.” Het feestcomité nam de actie Trooperdroom aan om hun droom te realiseren en zo de nodige centen te winnen om alles te realiseren.

In de zomer van 2014 werd de heringerichte benedensite van de Kosmos officieel geopend. Waar vroeger het openluchtzwembad was, is er sedertdien een amfitheater verrezen. Het landschapspark kreeg de naam Speelberg de Kosmos. “Spelende kinderen kunnen er dan ook hun hartje ophalen. Maar deze site vraagt ook om muzikale evenementen. Vandaar onze inzending bij Trooperdroom. Kunnen we prijzen pakken, dan stappen we naar het gemeentebestuur met de vraag om de nodige werken te doen om alsnog elektriciteit en water te voorzien”, verduidelijkt Rachel Top. In het verleden bewezen vele evenementen al dat dit een prachtige site is voor een optreden. “Maar dan moet inderdaad altijd meteen een elektriciteitsgroep aangevoerd worden een toiletten voorzien worden. Deze extra kosten maken het evenement voor de bezoeker duurder en dat willen we niet.”

Bij de start van de omgevingswerken werd een elektriciteits- en watervoorziening vanuit de gemeente gevraagd aan de eigenaar Agentschap Natuur en Bos, maar dat werd geweigerd. De gemeente zocht dan maar naar oplossingen.

Dossier sleept aan

“Gezien de leegstand van de bovensite werden de taksen aangewend om de site nieuw leven in te blazen. De leegstandstaksen van Agentschap Natuur en Bos gingen onder meer naar infrastructuur zoals elektriciteitsvoorzieningen, of evenementen zoals het BK Mountainbike of het vuurspektakel van vorig jaar”, duidt burgemeester Wieland De Meyer (Gemeentebelangen). “We zijn nu aan het onderzoeken hoeveel het kost om ook de nodige voorzieningen beneden te voorzien.”

En zo blijft het dossier van de Kosmos aanslepen. Af en toe is er hoop op een grondige aanpak. Zo ook een jaar terug toen het Agentschap Natuur en Bos een overeenkomst afsloot met de eigenaars van het bekende vakantiehuis Blauwpoort in Westouter. De nieuwe investeerders hebben grote ambities met het iconische gebouw en de directe buitenomgeving ervan. Maar het nieuws van toen is al weer gedoofd. De Vlaamse overheid heeft blijkbaar nog wel wat werk om het allemaal administratief rond te krijgen.