West-Vlaanderen kreeg er in 2022 maar 4 windturbines bij

Het afgelopen jaar zijn er in Vlaanderen 55 nieuwe windturbines gebouwd. Dat zijn er twee minder dan de 57 turbines in 2021. Dat blijkt uit cijfers van VWEA, de Vlaamse Windenergie Associatie, het windplatform van de Organisatie Duurzame Energie (ODE). In onze provincie ging het om amper 4 stuks.

De 55 bijkomende windturbines zijn goed voor een extra vermogen uit wind van 204 megawatt (MW). Het totaal aantal operationele windturbines in Vlaanderen bedraagt nu 672 met een totaal vermogen van 1.748,6 MW.

“In deze tijden is het belangrijk om de lokale stroomproductie verder uit te bouwen en zo mee te werken aan onze energie- en klimaatdoelen”, stelt Bart Bode, directeur van VWEA. Volgens Bode levert de windenergie een belangrijk bijdrage om “de energietransitie hier bij ons snel waar te maken en betaalbaar te houden”.

Nog volgens Bode is er wel extra omkadering nodig om de bijkomende doelstellingen te realiseren. “Vlottere beroepsprocedures, een stabiel juridisch kader en het bestuderen van meer ruimtelijke mogelijkheden zijn noodzakelijk om de verdere aangroei van windenergie in Vlaanderen te garanderen”, aldus Bode.

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir reageert tevreden op de cijfers. “Ze bewijzen nogmaals dat de uitbouw van hernieuwbare energie in Vlaanderen aan een stevig tempo gebeurt”, zegt de N-VA-minister. “De jaarlijkse doelstelling van 150 MW extra windenergie wordt wederom overschreden. Dat is positief voor onze energiebevoorrading, onze gasonafhankelijkheid en ons leefmilieu”, klinkt het.

De minister wijst er nog op dat de vergunningsprocedure voor grote windturbines sinds 1 september is ingekort en vereenvoudigde “om het investeerders makkelijker te maken”. “We gaan verder op die ingeslagen weg.”

Het aantal van vier stuks voor West-Vlaanderen vormt eigenlijk een vertekend beeld, zo vult Bode nog aan. “Vorig jaar zijn er vrij veel windturbines bijgekomen. Sommigen zijn al gebouwd, maar nog niet met het net verbonden. Die tellen we dus nog niet mee in de statistieken van dit jaar. Bovendien zijn er in West-Vlaanderen nog heel wat mogelijkheden voor windmolens langs de E40 en in de Zeebrugse haven”, besluit hij.