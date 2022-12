West-Vlaamse windturbinepionier heeft al twintig jaar de wind in de zeilen: Aspiravi lonkt naar het buitenland

Toen twintig jaar geleden de fundamenten van de West-Vlaamse windenergieproducent Aspiravi gelegd werden, was windenergie allesbehalve ingeburgerd bij het brede publiek. Twee decennia en honderden turbines later heeft de Harelbeekse topspeler er mee voor gezorgd dat we windenergie niet meer uit onze energieproductie kunnen wegdenken. Nu is Aspiravi klaar om het buitenland te veroveren.

Het zaadje voor Aspiravi werd in 2000 gelegd, toen de energiemarkt in ons land liberaliseerde. Twee jaar later zag de Harelbeekse windenergieproducent officieel het levenslicht, nog eens een jaar later nam het een goeie dertig bestaande windmolens in Vlaanderen over – waarvan 25 in de haven van Zeebrugge – en in 2005 bouwde Aspiravi in Lommel zijn eerste vier eigen windturbines.

Twintig jaar later is Aspiravi betrokken bij de exploitatie van 406 windmolens op land en in zee en bouwde het er 152 van a tot z volledig zelf. “Confronterend hoe snel de tijd vliegt”, glimlacht algemeen directeur Rik Van de Walle (61). “Dit is een mijlpaal, maar tegelijk schrijven we verder aan ons verhaal. Dankbaar om wat geweest is, maar vooral benieuwd naar wat nog moet komen.”

4,5 terawattuur

Begin deze eeuw was windenergie nog geen evidentie in Vlaanderen, maar mee dankzij de inspanningen van Aspiravi is windenergie uitgegroeid tot een belangrijke poot binnen onze energieproductie. “Bepaalde projecten zorgden voor een boost”, klinkt het. “Zo startten we in 2012 de bouw van het project Northwind: 72 turbines in onze Noordzee. Die zijn in 2014 in gebruik genomen.”

“Windenergie zal de komende decennia een sleutelrol spelen”

“Een investering van om en bij de 900 miljoen euro, een niet te onderschatten factor in onze groei. Eind 2022 zal het volledige machinepark waarbij Aspiravi betrokken is, samen 4,5 terawattuur (4,5 miljard kilowattuur, red.) per jaar opwekken, goed om jaarlijks anderhalf miljoen gezinnen van energie te voorzien. De jaarlijkse elektriciteitsbehoefte van België bedraagt 80 terawattuur, wij zijn dus betrokken bij bijna 6 procent van dat volume.”

Rik en zijn 77-koppig team zijn trots op het parcours dat ze hebben afgelegd. “We hebben windenergie mee mainstream gemaakt. In 2002 was het ons doel om de klimaatdoelstellingen met hernieuwbare energie te helpen realiseren, door windenergie in België te introduceren. Nu is het gegeven stevig verankerd. Dat beschouwen we als een van onze grootste prestaties.”

Curaçao

Naast de vele sites in eigen land heeft Aspiravi ook zijn eerste stappen in het buitenland gezet. Op het Caraïbische eiland Curaçao bouwde het in 2012 en 2017 op drie locaties in totaal 15 windturbines, goed voor een geïnstalleerd vermogen van 48 megawatt.

In Ardooie bouwde Aspiravi een windturbine op de bedrijfsterreinen van D’Arta. © D'Arta

“De afgelopen twintig jaar hebben we stevige voet aan grond gekregen in eigen land, nu willen we onze actieradius ook structureel buiten onze landsgrenzen uitbreiden. In Bosnië-Herzegovina zijn we bezig met een project en in Frankrijk en Spanje hebben we dochterondernemingen opgericht. Daar willen we binnen de vijf jaar de eerste resultaten boeken.”

“In Schotland hebben we, samen met Deme Concessions en Qair, twee locaties in de Schotse territoriale wateren toegewezen gekregen. Daar willen we binnen tien jaar twee projecten van elk 1.000 megawatt realiseren.”

Zonneparken

De mogelijke komst van windmolens stoot geregeld op protest. Deze week nog werd in Ieper een buurtcomité in het leven geroepen om zich te verzetten tegen de bouw van vier turbines door Luminus. Die vele tegenwind kon Aspiravi de voorbije twee decennia niet afstoppen.

“Uiteraard worden we in projecten geconfronteerd met protesten”, stelt Rik Van de Walle. “Die kunnen uit verschillende hoeken komen, ook vanwege buurtbewoners. We stellen vast dat protest van omwonenden vaak gebaseerd is op schrik voor het onbekende. De mens houdt niet van verandering. Wij zorgen altijd voor voldoende transparantie en éénmaal de windturbines gebouwd zijn, ebt het protest weg.”

Windenergie is dan ook een blijver, klinkt het. “Het zal de komende decennia zelfs een sleutelrol spelen. De huidige energiecrisis en oorlog in Oekraïne drukken ons met de neus op de feiten: het wordt steeds belangrijker om als land in te staan voor je eigen energieproductie. Aspiravi wil daar zijn bijdrage aan leveren.”

Het Harelbeekse bedrijf runt vandaag ook twee biomassacentrales en wil zonneparken aanleggen in Spanje, maar windenergie zal altijd de kern van Aspiravi blijven. “Dit jaar zullen we in West-Vlaanderen zes nieuwe turbines opgetrokken hebben: naast die bij d’Arta nog drie langs de A19 in Wervik en twee langs de E403 in Ruddervoorde-Veldegem.”

In 2023 heeft Aspiravi zestien nieuwe windturbines op negen locaties in België gepland. Twee daarvan komen in Oostkamp. Onze provincie telt op vandaag 111 windmolens, uiteraard niet allemaal gebouwd door Aspiravi. Volgens het departement Omgeving van de Vlaamse overheid lopen er negen procedures voor in totaal 19 grote windturbines in West-Vlaanderen.