West-Vlaamse burgemeesters strijdvaardig na uitstel Ventilusdossier: “Wij blijven ondergronds traject met hand en tand verdedigen”

Gaat Ventilus nu boven- of ondergronds? De langverwachte definitieve beslissing is er niet gekomen voor het zomerreces. De Vlaamse regering wil de ondertussen beruchte hoogspanningslijn dwars door, en óver, West-Vlaanderen trekken, maar eerst zullen de tien betrokken burgemeesters nog eens geconsulteerd worden. En die zijn formeel: “Ondergronds is de enige optie.”

Ventilus bestaat voorlopig enkel op papier, maar het project doet al sinds 29 maart 2019, de dag waarop de Vlaamse regering de startnota goedkeurde, stof opwaaien. Nu is het dossier over de zomer heen getild en zal het pas na 21 september weer op het bord van Vlaams omgevingsminister Zuhal Demir (N-VA) en co belanden. Maar de noodkreet vanuit West-Vlaanderen blijft dezelfde en klinkt almaar luider: een bovengrondse hoogspanningslijn is een no go.

Dat zegt ook Bart Dochy, Vlaams parlementslid voor CD&V en burgemeester van Ledegem. Een gemeente waar Ventilus niet zal passeren, maar dat bezorgt hem net een heldere blik, zegt hij. “Ik heb in dit verhaal een helikopterfunctie. Ik bekijk de feiten objectief. En dan is er maar één optie: ondergronds gaan.”

Broodnodig overleg

Dat acht van de tien betrokken gemeenten (Zedelgem, Brugge, Torhout, Wingene, Lichtervelde, Oostkamp, Ardooie, Izegem, Lendelede en Roeselare, red.) waar Ventilus bovengronds zou gaan, een CD&V-burgemeester aan het roer hebben, speelt volgens Dochy geen rol.

“We streven allemaal hetzelfde doel na. Ik treed op als woordvoerder en onze mening is unaniem: Ventilus kan en mag niet bovengronds.”

Dat de beslissing (opnieuw) enkele maanden vooruit is geschoven, vindt Dochy alvast beter dan dat de knoop al in het voordeel van een bovengrondse hoogspanningslijn doorgehakt zou zijn.

“Nu is er voldoende tijd voor overleg. Broodnodig, want de Vlaamse regering moet beseffen dat er momenteel geen enkel draagvlak is. Alleen lijkt het er nu op dat enkel het eindrapport van de intendant Guy Vloebergh besproken zal worden, samen met mogelijke vergoedingen voor omwonenden die willen verhuizen. Maar ook het alternatieve voorstel van de negen burgerplatformen, die eveneens ijveren voor een ondergronds tracé, moet op tafel komen.”

Ledegems burgemeester en Vlaams parlementslid Bart Dochy fungeert in dit dossier als woordvoerder voor de West-Vlaamse burgemeesters. © Jan Stragier

De Vlaamse regering stuurt voor het burgemeestersoverleg de grote kanonnen naar West-Vlaanderen: minister-president Jan Jambon (N-VA), bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA) en viceminister-presidenten Hilde Crevits (CD&V), Bart Somers (Open VLD) en Ben Weyts (N-VA). “Een signaal dat de urgentie is doorgedrongen”, stelt Bart Dochy.

Geen struikelblok

Dat die gesprekken met elke burgemeester individueel gevoerd zullen worden, vormt volgens Dochy geen struikelblok. “Elke gemeente heeft zijn eigen typische karakteristieken en het is deze zomer ook wat puzzelen met de vakantieperiodes. We zullen die overlegmomenten evenwel collectief voorbereiden, want we hebben dezelfde boodschap voor de Vlaamse regering: ondergronds is de enige mogelijkheid voor ons.”

Wat is Ventilus? Ventilus is de naam voor de elektriciteitssnelweg die de gewonnen stroom van de windmolenparken op zee moet verbinden met het binnenland en het West-Vlaams netwerk moet versterken. Het project werd in het voorjaar van 2019 aangekondigd, maar botste meteen op een storm van protest bij burgers en landbouwers, vooral omwille van mogelijke schadelijke effecten op het milieu en de gezondheid van mensen en dieren. De burgerplatforms dienden een verzoekschrift in bij de Vlaamse regering, waarna minister Demir (N-VA) besliste om Ventilus, dat afhankelijk van de gekozen technologie 1,6 tot 6,4 miljard euro moet kosten, even on hold te zetten en een intendant aan te stellen die de plooien moest gladstrijken. De opdracht van intendant Guy Vloebergh werd verlengd na de aankondiging van bijkomende windmolenparken op zee door de federale regering. In zijn eindrapport stelt Vloebergh dat een bovengrondse realisatie de beste keuze is. De burgerplatformen stellen dat de plandoelstellingen op maat van Elia (beheerder van het hoogspanningsnet van 30.000 tot 400.000 volt, red.) gemaakt zijn en dat ze wel te realiseren zijn met een ondergrondse aantakking van de offshore energie. (LK)

En bij uitbreiding voor heel West-Vlaanderen. “Het Ventilus-project slingert zich door 25 van de 64 gemeenten van onze provincie. Eigenlijk belangt dit hele verhaal elke West-Vlaming aan. Net daarom is het ook zo belangrijk dat we ons laten horen.”

“Ook onze economie houdt dit verhaal met argusogen in de gaten. Een bedrijf als Skyline Communications in Izegem, een wereldtopper in de techsector, stelde al onomwonden dat het zal vertrekken als het pylonen voor zich ziet opdoemen. Zoiets mogen we absoluut niet negeren.”

Kinderleukemie

Bart Dochy wil ook meer aandacht voor mogelijke gezondheidseffecten. “De overheid beweert dat er geen bewezen gevolgen zijn, maar zwart op wit kunnen ze dat niet bewijzen. Er zijn studies die een statistisch verband met kinderleukemie aanwijzen. Zo’n risico’s wil je toch niet nemen?”

“Kijk hoe de mensen op hun achterste poten staan door het PFOS-verhaal. Als je een nieuw schandaal kan vermijden, moet je dat gewoon doen. Duurzame elektriciteit moet je op een even duurzame manier tot bij de mensen brengen. Ventilus kan op dat vlak een kantelpunt zijn. Maar dan moeten we allemaal aan hetzelfde zeel willen trekken. Daar wil ik mee voor ijveren.”

Bart Dochy hoopt dat er dit najaar witte rook uit de Ventilus-schouw zal komen. “Dat moet, anders dreigen we in een procedureslag te verzeilen die het dossier járen zal vertragen. U weet dat in dit land één persoon de grootste projecten on hold kan zetten. Ik zal samen met mijn collega’s het ondergrondse traject met hand en tand verdedigen.”