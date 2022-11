Wervik neemt diepgaande maatregelen tegen energiecrisis:“Temperatuur lager in gebouwen, sportzalen en bibliotheken”

Een werkgroep met telkens twee vertegenwoordigers per politieke fractie boog zich over energiebesparende maatregelen van de stad Wervik. “Er werd onder meer beslist om de temperatuur in de administratieve gebouwen te verlagen tot 19 graden, in de sportzalen en bibliotheken tot maximum 16 graden”, aldus schepen van Duurzaamheid Yves Obin (CD&V).

“Iedere verlaging van de temperatuur met één graad Celsius resulteert meteen in een grote besparing. De watertemperatuur van de douches wordt verlaagd van 38 tot 35 graden. Er wordt bewust gekozen voor geen volledig koude douche. Een temperatuur van 35 graden blijkt nog acceptabel voor het nemen van een noodzakelijke douche na het sporten maar de duurtijd zal bij de gebruiker door de lagere temperatuur ingekort worden.”

De werkgroep is aangevuld met een aantal betrokken ambtenaren van het lokaal bestuur. Er gaat ook aandacht naar het gebruik van gebouwen. “De grootste besparing is door geen energie te verbruiken”, zegt Yves Obin. “Dit zijn geen evidente keuzes en hebben mogelijks impact op de werking van diensten en het verenigingsleven. Het vroegtijdig sluiten van het zwembad is hiervan een eerste voorbeeld dat al werd beslist en uitgevoerd.”

Stadszaal Oosthove

“Er wordt ook overwogen om zoveel mogelijk activiteiten te laten doorgaan in de meest energiezuinige en recente gebouwen zoals GC De Knippelaar in Kruiseke, ‘t Schooltje op Ter Hand en het nieuwe GC Gilwe. Gebouwen met een groot energieverbruik zoals bijvoorbeeld de stadszaal Oosthove (die dateert van 1968, red.) worden beter uitzonderlijk gebruikt in de winter gezien ze niet zo energievriendelijk zijn.”

“Gebouwen die grootverbruikers zijn worden gedetecteerd via de energieboekhouding en worden één per één geïnspecteerd en maatregelen worden genomen om het verbruik te verminderen. In Oosthove en GC De Gaper in Geluwe werken we voor het energieverbruik met een drukknop. In plaats van twee zullen we de periode verminderen tot één uur.”

In september kwam een nieuwe duurzaamheidsambtenaar in dienst. “Er zal in de komende weken en maanden door haar verder ingezet worden op sensibilisatie zowel intern als extern”, aldus de schepen. “Het wordt alvast een lange lijst van maatregelen. Zo is er per gebouw een energieverantwoordelijke aangesteld die de opvolging verzekert van de besproken maatregelen. Ook de poetsvrouwen worden ingezet om het energieverbruik op te volgen.”

“Verder wordt er ook onderzocht hoe we de bezetting van het stadspatrimonium zo optimaal mogelijk organiseren. De medewerkers worden zoveel mogelijk gegroepeerd zodat bepaalde lokalen minder of niet meer moeten verwarmd worden. In de volgende infokrant Waarheen zullen ook tips en tricks komen om onze inwoners ook te informeren en te sensibiliseren.”

Dakisolatie

Er komen ook investeringen in de stadsinfrastructuur. “In de stadsgebouwen wordt prioritair verder ingezet op dakisolatie”, zegt Obin. “Het erfgoedcentrum Briekenmolen werd onlangs voorzien van een nieuwe dakbedekking en isolatie. De daken van de bibliotheek, de tekenacademie en enkele doorgangswoningen worden momenteel voorbereid.”

De grootste besparing bekomen we door geen energie te verbruiken- schepen van Duurzaamheid Yves Obin (CD&V)

“In het verleden werd al een aantal gebouwen zoals het stadhuis, tabaksmuseum en bibliotheek voorzien van zonnepanelen. Sinds kort is het zonnedelen ook mogelijk waarbij de overschot van elektriciteit die geproduceerd wordt op de ene site kan gebruikt worden op een andere site waar er een tekort is. Hierdoor komen meer gebouwen in aanmerking om te voorzien van zonnepanelen. Er wordt zo snel mogelijk werk gemaakt van bijkomende zonnepanelen op de grootste daken zoals GC Gilwe en De Knippelaar.”

“Naast energiezuinige nieuwbouwinvesteringen wordt ingezet op het renoveren van oudere stookplaatsen. Hierbij wordt geopteerd voor de best beschikbare technieken op de markt zoals hoogrendementsketels en warmtepompen waar dit kan toegepast worden.”

Verledding

“Recente voorbeelden van reeds gerealiseerde projecten zijn het tabaksmuseum, bibliotheek Wervik, sportcentrum De Pionier en het lokaal van het Rode Kruis. Het vernieuwen van de verwarming op de jeugdsite d’Arke, de brandweerkazerne en De Bilck in de Scherpenheuvelstraat staat binnenkort op het programma.”

“De regelingen van de verwarmingsinstallaties worden verder geautomatiseerd en centraal aangestuurd zodat er meer zekerheid is dat er enkel verwarmd wordt wanneer het nodig is en dat de temperatuur niet hoger wordt ingesteld dan wenselijk.”

De openbare verlichting krijgt in alle gemeenten tegen 2030 led-lampen en alle klassieke straatlampen worden vervangen. “Door leveringsproblemen ondervond Fluvius vorig jaar een achterstand op het vooropgestelde schema en werd gekozen voor een alternatief type armaturen dat wel leverbaar is, zodat de achterstand kan weggewerkt worden”, besluit de schepen.