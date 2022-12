Werken BEO-veld gestart: 112 boringen tot 60 meter diep zorgen voor warmte (en koelte) in Sociaal Huis en woonzorgcentrum in Wevelgem

Warmte in de winter, koude in de zomer. Daarvoor moet een BEO-veld zorgen in het Sociaal Huis en de nieuwbouw van woonzorgcentrum en Katholiek Basisonderwijs Guldenberg in Wevelgem. Daarvoor worden momenteel 112 gaten van maar liefst 60 meter diep geboord.

Dat de Deken Jonckheerestraat onthard wordt en getransformeerd wordt naar een groene campus was op zich al baanbrekend, in diezelfde straat wordt nu gewerkt aan nog iets meer bijzonders. “Had je tien jaar geleden gesproken over geothermie of gaten van 60 meter diep, het zou sciencefiction geweest zijn”, begon burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V) de uitleg.

Toegegeven, vooruitstrevend is het zeker. De firma Climadrill is momenteel bezig met 112 gaten te boren van 60 meter diep. Die vormen samen een BEO-veld, wat staat voor Boorgat Energie Opslag. Een vorm van geothermie waarin warmte via buizen in de grond wordt opgeslagen. “Een soort kersenpitkussen onder de grond”, klinkt het.

“Een soort kersenpitkussen onder de grond”

“De geothermische boringen zijn voorzien van leidingen die in een gesloten circuit verbonden zijn met de stookplaatsen. Dit circuit bevat een glycol, een vloeistof die in de zomer tot 20 graden opwarmt door warmte uit de gebouwen te halen en vervolgens afkoelt in de diepe ondergrond. Het afgekoelde water van 17 graden wordt dan teruggepompt naar de gebouwen waar het voor koeling zorgt. In de winter gaat het net andersom: de bodem die gedurende de zomer is opgewarmd, wordt nu als warmtebron gebruikt om de gebouwen te verwarmen”, aldus Els Ghyselen, energiemakelaar van intercommunale Leiedal, die een partner is in het project.

Eerste in Vlaanderen

Nieuw is het niet, maar uniek is hier dat het warmtenet op gemeentegronden komt én dat verschillende gebouwen van zijn functie zal kunnen genieten. In eerste instantie zal het Sociaal Huis worden aangesloten, op termijn ook de nieuwbouw die de nieuwe kleuterschool van het Katholiek Basisonderwijs Guldenberg zal delen met het woonzorgcentrum Sint-Camillus. “We zijn daarmee wellicht de eerste in Vlaanderen die zo’n energiegemeenschap met verschillende partijen opzetten”, zegt voorzitter van Leiedal Wout Maddens.

De investering bedraagt 457.000 euro. Zestig procent daarvan wordt gefinancierd via het Europese LECSEA-project. De gemeente zelf neemt 137.000 euro voor haar rekening. Uiteindelijk zal de duurzame energie-oplossing enkel op de factuur zichtbaar moeten zijn. Bovenop de boorgaten komt namelijk een groen park dat onderdeel zal vormen van de Campus Deken Jonckheerestraat.