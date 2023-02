Wel of niet voldoende energie- en klimaatmaatregelen?: “90-tal laadpalen in 2030”

De gemeenteraad van Ardooie evalueerde het ‘Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP). “Het gemeentebestuur nam al heel wat maatregelen om tegen 2030 de CO2-uitstoot met 40 procent te verminderen en wil dat de komende jaren verderzetten”, zegt Milieu- en Energieschepen Kathleen Verhelle. (Groep 82).

Na de ondertekening van het burgemeestersconvenant en de goedkeuring van het LEKP in september 1991 in de gemeenteraad kreeg Ardooie al twee jaar naeen subsidies om allerlei acties te organiseren die de CO2-uitstoot in de gemeente moeten verminderen.

“In 2021 was dat 30.557 en in 2022 31.186 euro”, zegt schepen Kathleen Verhelle. Vlaanderen zet in op wat men vier werven noemt: vergroening, energetische renovatie, koolstofvrije mobiliteit en de droogteproblematiek. Wij zetten lokaal vooral in op vergroening en koolstofvrije deelmobiliteit.”

Maatregelen

De gemeente nam volgens de schepen al energiemaatregelen voor de ondertekening van het burgemeestersconvenant. “Voor de maatregelen die we voor september 2021 namen, kregen we geen subsidie. Voor 2023 verwacht de gemeente een gelijkaardig bedrag als de twee voorgaande jaren.”

We kunnen niet in detail alle genomen en nog te nemen maatregelen opnoemen maar doen wel een greep uit wat volgens de schepen gedaan is en wat nog moet gerealiseerd worden. “We legden al zonnepanelen op De Ark, de sporthal, het gemeentehuis, gemeenteschool De Zonnebloem, De Tassche, ’t Hofland en de Albertzaal. Er komen er nu nog op de jeugdlokalen. We zetten in op meer laadpalen voor elektrische wagens. Momenteel staan er zes op de parking van ’t Hofland en de parking aan oc De Tassche in Ardooie en twee in de Klaverstraat in Koolskamp.”

“Volgens Vlaanderen moet er 1 laadpaal per 100 inwoners zijn en dat wil zeggen dat Ardooie er tegen 2030 een 90-tal moet hebben. Bewoners die geen laadpaal hebben binnen een afstand van 250 meters van hun woning, kunnen er een aanvragen bij het Vlaams Energieloket. De helft van de openbare verlichtingspalen zijn al overgeschakeld op LED, de komende jaren volgt de rest.”

Zelf besparen

De gemeente dooft onder andere al een tijdje de openbare verlichting in de weekend tussen 23 en 6 uur. “We willen dat ook de zondag op de maandag doen als dat mogelijk is. In de openbare gebouwen staat de verwarming in de weekends op 15° (als er geen activiteit is) en tijdens de week mag de temperatuur op maximum 21° staan. De gemeenteschool kreeg isolerend glas, De Ark een betere regeling van de verwarming, de bib voorzetramen… Vlaanderen vraagt 1 boom extra per inwoner, wij lieten er vorig jaar op de Dag van de Natuur samen met de provincie alvast 800 aanplanten in overstromingsgebied De Salamander.”

“We plannen verder een groene aanleg van de speelplaats in de gemeenteschool en de ontmoetingszone in de Klaverstraat en op die plaatsen energiezuinige gemeenschapsgebouwen. In de Prinsendreef komt er in het nieuwe project een mobipunt en het fietspad in de Beverensestraat wordt heraangelegd. En ook van de inwoners en bedrijven vragen we een inspanning om de CO2-uitstoot te verminderen door bijvoorbeeld zelf zonnepanelen te leggen, te ontharden, groenschermen aan te leggen…”

Onvoldoende

Van de oppositie krijgt het gemeentebestuur een dikke onvoldoende. “Het is een evaluatie van wat er na de goedkeuring van het LEKP gerealiseerd werd en wat de plannen zijn voor de toekomst”, zegt Kimara Goethals van Samenplus. “Het is de bedoeling dat je als gemeente zoveel mogelijk de vooropgesteld doel haalt. Maar daar worden door het bestuur onvoldoende maatregelen voor genomen.”

“Het bestuur neemt onvoldoende maatregelen om het doel te halen”

“Energie en klimaat zijn voor iedereen heel belangrijk. Men mag inspanningen vragen van de burgers, maar men moet ze dan ook meer en beter informeren. Er was al een keer een informatieavond waar toch een 50-tal Ardooienaren op afkwamen. Volgens mij toch een goede opkomst en voor herhaling vatbaar.”

(IB/foto SB)