Warmtenet in Veurns Suikerpark zet in op duurzame stadsontwikkeling met gebruik van restwarmte uit PepsiCo-ovens

Vandaag werd het warmtenet dat de restwarmte uit de chipsovens van de PepsiCo-fabriek in Veurne recupereert om de Suikerparksite te verwarmen, officieel in gebruik genomen. Stad Veurne sloeg voor dit baanbrekende project de handen in elkaar met netbeheerder Fluvius, warmteleverancier Noven, grondeigenaar WVI (West-Vlaamse Intercommunale) en PepsiCo.

Het innovatieve warmtenet is de kers op de taart voor het Suikerpark in Veurne. Veurnse burgemeester Peter Roose: “Vandaag is de installatie officieel operationeel, maar de voorbije wintermaanden heeft ze de wijk al verwarmd in een 100-tal woningen en in de academie StAPwest. De lancering van het warmtenet in Suikerpark, dat drie jaar geleden werd aangekondigd, laat zien wat er mogelijk is wanneer industrie, lokale overheid en projectontwikkelaars de handen in elkaar slaan. Dit is een project waar we als stad enorm trots op zijn. De ingebruikname van het warmtenet is een cruciale stap in het behalen van onze klimaatdoelstellingen. Dit is een eerste stap, maar de rest van het Suikerpark volgt, en het is ook de bedoeling om andere stadsdelen aan te sluiten op het warmtenet.”

Menno Janssens, CEO en medeoprichter van Noven (gespecialiseerde ontwikkelaar en beheerder van duurzame energieoplossing en van dit warmtenet): “We verwarmen hier met duurzame warmte van een industrieel proces, in plaats van met warmte uit afvalverbranding, en dat is uniek in België! PepsiCo heeft heel wat restwarmte, afkomstig uit het industriële voedingsproces. Daarmee kunnen we meer dan 500 woningen verwarmen. Een warmtenet is een duurzaam alternatief voor individuele verwarmingssystemen. Het transporteert warmte die wordt opgewekt op een centrale locatie naar woningen en gebouwen via een netwerk van leidingen. In dit specifieke geval wordt de restwarmte van PepsiCo’s productieproces opgevangen en via het warmtenet verdeeld. Deze warmte, die anders verloren zou gaan, wordt efficiënt benut voor de verwarming van de nieuwe wijk Suikerpark. Dit proces draagt bij aan een lagere CO₂-uitstoot en vermindert de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Uiteraard hebben we de bewoners/de gebruikers uitgelegd hoe een warmtenet werkt, en dat we de gasprijs op de voet volgen. Tijdens de opstart (met de Oekraïnecrisis) was de gasprijs stevig, maar die is intussen weer stabiel. We factureren op maandelijkse basis, met daarbij de details over het werkelijke verbruik, zodat de gebruikers dit actief kunnen opvolgen en indien nodig bijsturen om minder warmte te verbruiken.”

Import

“Veel gebouwen maken nog steeds gebruik van fossiele brandstoffen, wat leidt tot afhankelijkheid van import en een hoge CO₂-uitstoot”, vult Lara Desimpel, Head of Commercial Operations bij Noven, aan. “Noven wil zoveel mogelijk gebouwen in België voorzien van duurzame verwarming en koeling, en tegelijkertijd de klanten maximaal ontzorgen. We zijn dankbaar voor het vertrouwen van onze partners, waardoor we dit project kunnen realiseren.”

Warmtenetten met industriële restwarmte zijn een belangrijk onderdeel van de energietransitie, maar de uitrol ervan vraagt technische expertise en financiële daadkracht van alle betrokken partijen. In de eerste fase realiseerden projectontwikkelaar ION en Fluvius het residentiële warmtenet voor de wijk. Vervolgens zorgden WVI en Fluvius voor de verbinding met de chipsfabriek van PepsiCo. Noven neemt in dit project de rol op van warmteproducent en -leverancier voor het warmtenet. Uniek in West-Vlaanderen is dat dit het eerste project op een WVI-bedrijventerrein is waarbij een productiebedrijf voldoende restwarmte levert om een volledige nieuwe wijk te verwarmen.

Duurzaam

“Wij beschouwen het warmtenet als een waardevol voorbeeld voor toekomstige projecten. Sinds de aankondiging werken we mee aan een strategie waarbij industriële restwarmte wordt benut als duurzame energiebron”, reageert Karel Van Butsel, verantwoordelijke Warmte bij Fluvius. “De realisatie van dit netwerk in Veurne toont aan dat dergelijke samenwerkingen effectief bijdragen aan de energietransitie in steden en gemeenten. Stad Veurne heeft alle partners met dit gemeenschappelijke DNA samengebracht, en PepsiCo is daarbij een nieuwe partner. Dit is een voorbeeld voor België, voor Vlaanderen, voor de Westhoek en voor Trump!”

“Dit warmtenet is een onderdeel van onze pep+ (PepsiCo Positive) transformatie en onderstreept hoe duurzaamheid verankerd is in de kern van onze bedrijfsvoering”, klinkt het bij Wim Geuens, Plant Manager van PepsiCo Veurne. “Als een van de grootste werkgevers in Veurne vinden we het belangrijk om lokaal, samen met onze partners, onze schaal, ons bereik en onze expertise in te zetten om barrières voor decarbonisatie te doorbreken en positieve verandering te realiseren voor de lokale gemeenschap.”

“De wijk Suikerpark is ontworpen met duurzaamheid als kernwaarde. Na de eerste fase (die bijna is uitverkocht) starten we met de tweede fase: de verkoop van 85 entiteiten (24 woningen en 61 appartementen) rond de binnentuin aan de overkant van het Suikerplein lanceren we na de zomervakantie”, besluit Wouter Vantornout (ION).