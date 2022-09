Vrijdag moet volgens PVDA Kortrijk een maand lang Colèredag worden

Vrijdagavond beet PVDA Kortrijk de spits af van een reeks betogingen tegen de torenhoge facturen en de grote winsten van de energiemultinationals.

De PVDA startte op 30 september met de wekelijkse ‘Vrijdag Colèredag’. Ze staken van wal in Kortrijk en La Louvière met getuigenissen, achtergrondinfo en animatie. “We willen deze campagne geleidelijk opbouwen en uitbreiden met wekelijkse vrijdagacties, telkens in twee provincies”, duidt Natalie Eggermont, energiespecialist PVDA.

Moeilijke winters

“De torenhoge facturen voor gas en elektriciteit duwen tienduizenden gezinnen in de miserie. Voorschotten van meer dan 500 euro worden eerder regel dan uitzondering. Afrekeningen van een paar duizend euro verplichten nu al een op drie Belgen om hun spaargeld aan te spreken. De regering kondigt ‘5 tot 10 moeilijke winters’ aan, maar we aanvaarden dat niet. Ze laten vele gezinnen letterlijk in de kou, want de regeringen kiezen de kant van de energiemultinationals.”

Energie in publieke handen

Volgens PVDA ligt de oplossing nochtans voor de hand. “Als men weet welke winsten de energiebedrijven als Engie-Electrabel vandaag boeken, dan moeten we roepen Doe de prijzen dalen en Engie betalen. Terwijl veel gezinnen en zelfstandigen kreunen onder de energiecrisis, zal Engie fluitend 9 miljard overwinst boeken tussen 2021 en 2024. We moeten de regering dwingen om maatregelen te nemen. Verlaag en blokkeer de prijzen, doe Engie betalen en breng energie in publieke handen.”

Geen honger, enkel kou

Een van de getuigen van de hoge energiefacturen is Cathleen. “We verdienen met twee en hadden een beetje spaargeld. Tot nu toe is het nog net haalbaar omdat we een stukje besparen op voeding, maar de hoge kosten voor gas en elektriciteit vreten onze spaarcenten op. We hebben geen honger, enkel kou, dat maakt me boos.”