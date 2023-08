Vredesmolens blijven voor verdeeldheid zorgen: “Nu nóg groter, met 230 meter tiphoogte”

In volle vakantieperiode diende Luminus een nieuwe vergunningsaanvraag in voor de zogenaamde Vredesmolens bij de Noorderring in Brielen en Vlamertinge bij Ieper. Deze keer gaat het niet om vier, maar wel om drie windturbines. Anderzijds zijn ze met hun 230 meter hoogte wel nog hoger. “Voor zover bekend staan deze nog nergens opgesteld in België”, klinkt het ongerust bij het buurtplatform.

In november 2022 kondigde Luminus aan dat het vier windmolens wil bouwen in de buurt van Noorderring in de Ieperse deelgemeenten Brielen en Vlamertinge. Onder de noemer ‘Vredesmolens’, met een website en met een infoavond probeerde Luminus een draagvlak te creëren bij de Ieperlingen, maar dat kon niet beletten dat het actiecomité Frontwind Ieper-Brielen meer 1.256 bezwaarschriften verzamelde. In april 2023 trok Luminus de vergunningsaanvraag in, maar niet omwille van het bewonersprotest.

Negatief advies

“Twee van de vier windturbines werden negatief geadviseerd door Agentschap Natuur en Bos omwille van het ‘het niet doorstaan van de natuurtoets door negatieve impact op akkervogels’”, legt woordvoerder Brecht Snoeks van Luminus uit. “De dienst Omgeving gaf negatief advies voor één windturbine omwille van het ‘landschappelijk waardevol agrarisch advies’. Luminus heeft deze beoordelingen ter harte genomen en besloten om in april de vergunningsaanvraag in te trekken en bijkomend onderzoek te verrichten.”

In juni was Luminus al klaar met haar huiswerk en de energieproducent diende een nieuwe vergunningsaanvraag in, waarbij één windturbine sneuvelt. “Daarmee komt Luminus tegemoet aan de opmerkingen uit de adviezen”, klinkt het.

Energetische maximalisatie

Opvallend is dat in deze vergunningsaanvraag de windturbines 230 meter hoog zijn, terwijl het in de vorige aanvraag ging om molens van 200 meter. “Aangezien de markt voor windturbines steeds verder evolueert, willen we het potentieel voor groene energie maximaal benutten. Energetische maximalisatie heet dat. Met respect voor de omgeving werd er daarom een vergunningsaanvraag ingediend voor de bouw van drie windturbines van elk 230 meter. Hoe hoger de windturbine, hoe hoger de gemiddelde windsnelheid en dus hoe meer energie er aanwezig is in de wind. Een kleine toename in gemiddelde windsnelheid heeft een groot positief effect op de energieproductie”, besluit Brecht Snoeks.

“Voor zover ons bekend, staan er nog nergens in België mastodonten van 230 meter hoogte” – Marc Poissonnier, Frontwind Ieper-Brielen

Bij het actiecomité Frontwind Ieper-Brielen kan men niet lachen met de nieuwe vergunningsaanvraag. “Deze mastodonten worden voorzien op amper 250 meter van de woonzones langs de noordkant van Ieper en dicht bij de geplande scholencampus voor meer dan 2.000 leerlingen en hun leerkrachten”, zegt Marc Poissonnier van Frontwind Ieper-Brielen. “Het is dus geen toeval dat de vergunningsaanvraag voor deze reuzewindturbines is gebeurd in volle vakantieperiode. Het openbaar onderzoek loopt van 30 juli tot 28 augustus. Ondanks deze moeilijke omstandigheden zullen we toch proberen maximaal bezwaarschriften in te zamelen. De vrijwilligers van het Buurtplatform doen opnieuw hard hun best doen om deze vergunningsvraag te bestrijden in het belang van de gezondheid van de lokale bevolking en van het open zicht rond het historische Ieper.”

Gezonheidsrisico’s

De bekommernissen van de buurtbewoners zijn ondertussen bekend. “Ze staan veel te dicht bij de woonzones, er zijn duidelijke gezondheidsrisico’s onder andere door blijvende geluidshinder en slagschaduw, er kan minwaarde zijn van huizen en eigendommen in de buurt en het open ruimtezicht wordt grondig verstoord rond de historische stad”, somt Marc Poissonnier op. “In de nieuwe aanvraag wordt daar helemaal niet aan tegemoet gekomen. Luminus laat weliswaar één windturbine vallen, maar net diegene die het verst staat van de woningen. Wellicht wordt die om andere redenen geschrapt. Bovendien zijn de molens nog een stuk hoger dan in de vorige aanvraag. Voor zover bekend staan deze mastodonten van 230 meter hoog nog nergens opgesteld in België. Ter vergelijking: de nieuwe molens langs de A19 tussen Geluwe en Beselare zijn ‘slechts’ 150 meter hoog.”

Het Buurtplatform Frontwind Ieper-Brielen benadrukt echter dat het niet tegen windenergie is. “Integendeel, we willen het goeie imago van de windenergie beschermen. Dat imago wordt immers danig geschaad door dergelijke inplanting van reuzeturbines dichtbij de woonwijken. Dat moet voorkomen worden. Er zijn alternatieven op het industrieterrein en in het algemeen horen dergelijke windturbines eerder thuis in havengebieden of op zee.”