Voorzitter Horeca Middenkust reageert op energiefactuur: “Het is 5 ná 12 om de kosten te beperken”

De hoge energieprijzen hebben zware gevolgen voor de horeca. Ook Bart Boelens, voorzitter van Horeca Middenkust, is pessimistisch. “Wij zullen ons hotel deze winter misschien alleen nog in het weekend opendoen. En als het rustig is, loont het zelfs helemáál niet om het hotel te openen.”

De horeca heeft de voorbije jaren al zware klappen gehad. Het was een van de zwaarst getroffen sectoren van de coronapandemie en net nu iedereen zijn wonden aan het likken is en er na een mooie zomer terug wat licht aan het einde van de tunnel kwam, stijgen de energiekosten naar ongeziene hoogtes. Bart Boelens, bekende horecaondernemer aan de kust en voorzitter van Horeca Middenkust, ziet het alvast somber in. Hij baat zelf Hotel Europe in de Kapucijnenstraat en café Lafayette in de Langestraat uit.

“De prijsstijgingen hebben gevolgen voor alle sectoren, maar ik kan als vertegenwoordiger van de horecasector natuurlijk enkel spreken voor onszelf. Wij hebben bijvoorbeeld voor het hotel nog een vast contract dat eind dit jaar afloopt. Nu betalen we 7.990 euro per maand, maar dat gaat naar 73.000 euro, als ik de dagprijs die zaterdag van tel was gebruik om de berekening te maken. Dat is een ‘dooddoener’. We kunnen die prijzen niet langer hanteren. Wij zullen ons hotel deze winter misschien enkel nog in het weekend opendoen en als het rustig is loont het zelfs helemaal niet om het hotel te openen. We hopen dat de regering snel ingrijpt. Het is niet 5 voor 12, maar 5 na 12.”

Vicieuze cirkel

Volgens Boelens zal deze crisis nog ernstigere gevolgen hebben dan de coronapandemie. “Toen werden bepaalde sectoren zwaarder getroffen dan de andere. Nu wordt echt iederéén getroffen. Ook onze personeelsleden hebben het moeilijk om hun factuur betaald te krijgen. Als bedrijven moeten sluiten omdat ze de kosten niet meer kunnen dragen, zitten werknemers thuis in economische werkloosheid waardoor hun factuur nog meer zal stijgen. Het is een vicieuze cirkel. In die zin is het nu erger dan tijdens de pandemie. Toen waren mensen soms ook wel blij dat ze even thuis konden zijn.”

Boelens verwacht dat steeds meer zaken selectief zullen sluiten om de schade te beperken. “Nogmaals, het is een vicieuze cirkel natuurlijk, want mensen zullen ook minder uitgeven. Ik hoop dat er snel reactie komt van de regering en van Europa. Er moet niet gewerkt worden met voorschotten, want die moeten ook terugbetaald worden en we zijn op dit moment nog aan het terugbetalen voor de coronacrisis. Er moet een plafond komen op de prijzen. Ik vrees alleszins dat we nog rare dingen zullen zien. Sommige mensen hebben nu nog een vast tarief, maar dat is overal aan het verdwijnen en dan wordt het voor iedereen heel pijnlijk.” (LB)