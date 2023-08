Vlotter voor drijvende zonnepanelen geïnstalleerd nabij Oostendse haveningang

Sinds dinsdagmorgen dobbert even ten noordoosten van de Oostendse haveningang een verankerde gele vlotter als onderdeel van een drijvend platform met zonnepanelen.

Het ligt in een door kardinale boeien beschermde zone en in de onmiddellijke omgeving van de Blue Accelerator, de opvallende in het geel geschilderde paal die een containerlab stut van de POM West-Vlaanderen. Straks wordt de vlotter van acht zonnepanelen voorzien en zal het platform een jaar lang cruciale data verzamelen over de impact van de golven, regen en zoutnevel op de zonnepanelen.

Bedoeling is dat er later een grootschalig demonstratieproject binnen een offshore windmolenpark op zee kom. Als de resultaten dan positief zijn en er een maximale exploitatieruimte kan benut worden binnen de offshore parken dan hebben die drijvende zonnepanelen het potentieel om 1GW extra groene stroom op te wekken, evenveel als een kerncentrale. Het huidige testplatform is een samenwerkingsverband tussen Tractebel, Deme en Jan De nul.