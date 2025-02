Vlaanderen viert kaap van 1 miljoen zonnepanelen, uitgerekend in Harelbeke: “Propere energie van bij ons moet de goedkoopste worden”

Vlaanderen heeft vandaag een historische mijlpaal bereikt: in Harelbeke werd officieel de miljoenste zonnepaneelinstallatie in gebruik genomen. Met een totale capaciteit van net geen 7 gigawatt (GW) kunnen Vlaamse zonnepanelen nu jaarlijks 1,7 miljoen gezinnen van elektriciteit voorzien. De Harelbeekse Vlaams minister van Energie Melissa Depraetere (Vooruit) is trots op deze verwezenlijking en benadrukt het belang van zonne-energie in de energietransitie.

“We moeten de shift maken van de import van vervuilende fossiele brandstoffen naar propere en betrouwbare energie van bij ons, zoals zonne-energie”, steekt Depraetere van wal. “We moeten van die duurzame energie ook steeds de goedkoopste optie maken. Daar zullen we deze legislatuur werk van maken.”

Met 1 miljoen installaties staat Vlaanderen in de Europese top op het vlak van zonnepanelen per inwoner. Maar de ambities reiken verder: “Onze doelstelling is om tegen 2030 een geïnstalleerde zonnecapaciteit van 10 gigawatt te halen. We willen dat zonne-energie een vanzelfsprekende keuze wordt voor alle Vlamingen.”

West-Vlaanderen als voortrekker

Dat de miljoenste installatie in Harelbeke werd geplaatst, is geen toeval. West-Vlaanderen speelt al jaren een voortrekkersrol in de zonne-energie-uitrol. De provincie telt na Limburg de meeste zonnepanelen per inwoner. “Per 1.000 West-Vlamingen hebben er 169 een zonnepaneelinstallatie,” zegt Depraetere. “In sommige gemeenten is dat nog meer. In Wingene bijvoorbeeld ligt dat aantal op 223 per 1.000 inwoners, waarmee het een van de best scorende gemeenten van Vlaanderen is.”

In totaal telt West-Vlaanderen nu 206.933 zonnepaneelinstallaties. “Het is indrukwekkend om te zien hoe sterk zonne-energie in onze regio is ingeburgerd,” zegt Depraetere. “Je ziet zonnepanelen overal in het straatbeeld: op daken van woningen, bedrijven en publieke gebouwen. De kostprijs is de afgelopen jaren enorm gedaald, wat ze aantrekkelijk en rendabel maakt. Het is mooi om te zien dat West-Vlaanderen hierin een voortrekker is.”

Voor iedereen toegankelijk maken

Om de uitrol van zonnepanelen verder te versnellen, wil de Vlaamse regering ervoor zorgen dat ook mensen in appartementsgebouwen en sociale woningen kunnen profiteren van zonne-energie. “Niet iedereen heeft een eigen dak waarop hij of zij zonnepanelen kan plaatsen. Daarom zetten we volop in op collectieve oplossingen,” zegt de minister.

Depraetere wil via de VerbouwBegeleiding Verenigingen van Mede-Eigenaars (VME’s) ondersteunen bij de installatie van zonnepanelen op appartementsgebouwen. “Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen toegang krijgen tot goedkopere en duurzame energie van bij ons,” zegt ze. “Daarom gaan we ook fors investeren in zonnepanelen op sociale woningen, zodat ook kwetsbare gezinnen hiervan kunnen profiteren.”

Sector juicht snelle uitrol toe

Ook de sector reageert enthousiast op de mijlpaal van 1 miljoen installaties. “We zijn trots dat al meer dan 1 miljoen Vlamingen voor zonnepanelen hebben gekozen,” zegt Iwein Goigne, voorzitter van PV-Vlaanderen. “Dit inspireert ongetwijfeld nog meer gezinnen en bedrijven om zelf stroom op te wekken. Zonne-energie is niet alleen een duurzame keuze, maar geeft ook grip op energiekosten en biedt een beter rendement dan een spaarboekje.”

Volgens Goigne is er nog veel potentieel voor verdere groei. “We kijken uit naar de ambitieuze plannen van minister Depraetere om de uitrol te versnellen en samen de kaap van 10 gigawatt te bereiken.”