Vlaamse regering stelt beslissing over Ventilus uit

Op de laatste ministerraad van de Vlaamse regering voor het zomerreces zal vandaag geen beslissing genomen worden over het Ventilus-dossier. Dat is vernomen in regeringskringen. Hier lees je de gemengde reacties op het uitstel.

Het was het grootste struikelblok in de ongeveer 160 dossiers die vandaag, op de laatste ministerraad van de Vlaamse regering voor het zomerreces, nog op tafel lagen: het Ventilusdossier. Moet dat bovengronds of ondergronds gerealiseerd worden? Over die vraag liepen de meningen bij de coalitiepartners uiteen. Open VLD sprak zich als enige ondubbelzinnig uit voor een bovengrondse hoogspanningsleiding (al is Karlos Callens, de liberale burgemeester van Ardooie, het daar niet mee eens), bevoegd minister Zuhal Demir van N-VA liet vorige week al verstaan dat ‘ondergronds nooit een optie is geweest in de startnota’ en CD&V pleitte – onder druk van de vele burgemeesters in de regio – voor een ondergrondse aanleg van het nieuwe elektriciteitsnet.

Formaliteit

Tot gisteravond had bevoegd minister Demir nog geen voorstel op tafel gelegd, laat staan documenten daarover doorgestuurd naar haar collega’s in de Vlaamse regering. Op de agenda stond voor Ventilus alleen de officiële beëindiging van de opdracht van intendant Guy Vloebergh geagendeerd. Een formaliteit, gezien Vloebergh zijn werkzaamheden al in februari afrondde en zijn rapport aan de minister bezorgde. Van een concreet voorstel van minister Demir was in geen velden of wegen een spoor te bekennen.

September

Onze redactie vernam ondertussen bij verscheidene bronnen dicht bij de regering dat er vandaag geen knopen doorgehakt worden in het heikele dossier. Nochtans sprak Vlaams minister-president Jan Jambon eerder al de ambitie uit om ‘voor het zomerreces’ een beslissing te nemen in het Ventilus-dossier. Minister Demir nam vorige week in de bevoegde commissie echter al een bocht, door te stellen dat ze ‘deze zomer nog zou beslissen’ en dat ‘de zomer duurt tot 21 september’. De moeilijke beslissing over het heikele Ventilus-dossier wordt nu wellicht definitief over het zomerreces getild en komt in september opnieuw op het bord van de Vlaamse regering terecht. Wordt dus vervolgd.