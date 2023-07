Vlaamse regering neemt enkele belangrijke Ventilus-horden: openbaar onderzoek kan eind augustus starten

De Vlaamse regering heeft vrijdag een aantal horden genomen in het Ventilus-dossier, de veelbesproken hoogspanningslijn die de elektriciteit van de nieuwe windparken op zee aan land moet brengen. Zo heeft de regering het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voorlopig vastgelegd en kan het openbaar onderzoek eind augustus starten. Daarnaast zijn de aangekondigde stralingsnormen ook definitief goedgekeurd, zo meldt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

Nadat de Vlaamse regering eind maart het voorkeurstracé voor de omstreden hoogspanningslijn had vastgelegd, werd dat traject besproken met de betrokken gemeenten en alle betrokken instanties en diensten. Finaal gaven 7 lokale besturen een (voorwaardelijk of deels) gunstig advies, 9 een ongunstig advies en 8 geen advies. Volgens het kabinet-Demir gingen de ongunstige adviezen “niet zozeer over de inhoud van het uitvoeringsplan, maar wel over het flankerend beleid en de compensatiemaatregelen die aan Elia gevraagd worden”.

Stralingsnormen

De regering heeft nu het licht op groen gezet voor de voorlopige vaststelling van het GRUP. De volgende stap in de procedure van het ruimtelijk uitvoeringsplan is een openbaar onderzoek voor de brede bevolking en alle stakeholders. Ook de timing voor dat openbaar onderzoek is al vastgelegd, het zal lopen van 29 augustus tot 27 oktober.

Naast de ruimtelijke plannen heeft de regering-Jambon ook de volgende stap gezet in het vastleggen van de stralingsnormen. Zo wordt de norm acute blootstelling op advies van gezondheidsexperts uit Vlaanderen en Nederland vastgelegd op 100 microTesla. Die norm wordt opgenomen in de Vlaamse milieuregelgeving en is volgens minister Demir strenger dan de geldende Europese norm die op 200 micraTesla ligt. Daarnaast wordt er voor chronische blootstelling aan magnetische velden bij hoogspanningsverbindingen een richtwaarde van 0,4 microTesla ingevoerd.

Startnota

Tot slot keurde de regering ook de startnota over het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) ‘Lus van Henegouwen’ (‘Boucle du Hainaut’) goed. Die nota is de start van het proces om een nieuwe 380kV-hoogspanningsverbinding van Avelgem, via Kluisbergen, tot de grens met het Waals Gewest te realiseren. Vanaf die grens loopt het Waalse gedeelte van het project verder tot in Courcelles. Na publicatie van de startnota, zal iedereen de kans krijgen om de teksten en de plannen te consulteren en eventueel opmerkingen te formuleren.