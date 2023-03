Vlaamse regering bereikt akkoord over tracé voor Ventilus

Het tracé voor Ventilus, de nieuwe hoogspanningslijn in West-Vlaanderen, is bekend gemaakt door de Vlaamse regering.

Dinsdagavond lekten al details over het tracé uit, nadat Vlaams minister Hilde Crevits een vergadering had belegd met enkele betrokken CD&V-burgemeesters. Vandaag lag het ontwerptracé dat opgesteld is door het departement Omgeving van de Vlaamse overheid op de tafel van de Vlaamse ministerraad. Ook moest er beslist worden over de maximaal toegelaten stralingsnorm en over wie compensaties kan krijgen door de komst van Ventilus.

Het tracé dat aangenomen werd, is in grote lijnen het voorkeurstracé zoals dat al van in den beginne voorligt. Ventilus zal aan land komen in Zeebrugge en via een ondergrondse kabel richting Brugge trekken. Daar wordt het hoogspanningsnet verbonden met de Stevin-lijn en trekt Ventilus verder via de bestaande hoogspanningslijn naar Zedelgem. Die lijn zal versterkt worden. In Zedelgem gaat Ventilus vervolgens ondergronds, via de Moubekevallei naar het op-en afrittencomplex van de E403 in Torhout. Ook het stukje op Torhouts grondgebied gaat ondergronds.

Bedrijvenzone

Langs de E403 komt Ventilus bovengronds, over het grondgebied van Oostkamp, Wingene, Lichtervelde, Ardooie, Roeselare en Izegem. Ook aan de Izegemse bedrijvenzone, met onder andere Skyline Communications, zullen er nieuwe hoogspanningsmasten komen. Even verderop, aan de wijk De Mol, gaat Ventilus opnieuw ondergronds tot aan de snelwegparking in Oekene. Daar duikt Ventilus terug bovengronds via een nieuwe hoogspanningslijn langs Lendelede waar ze opnieuw aantakt op de bestaande hoogspanningslijn richting Avelgem. Ook die lijn zal, net als de lijn Brugge-Zedelgem, versterkt worden.

De Vlaamse regering maakt zich sterk dat dit tracé de minst negatieve impact heeft van de vijf ‘hoofdalternatieven’ die nog op tafel lagen. Met dit tracé zouden slechts tachtig woningen rechtstreeks getroffen worden door het nieuwe gedeelte van de hoogspanningslijn en 110 door de versterking van bestaande lijnen. Over hoeveel bedrijven, inclusief landbouwbedrijven, het gaat, is niet bekend. Dit aangenomen tracé is het enige tracé dat meegenomen wordt in de verdere procedure. Nu start een openbaar onderzoek, in mei volgt een plenaire vergadering waarin alle betrokken gemeenten hun zeg kunnen doen.

Compensaties

De Vlaamse regering besliste ook dat eigenaars van woningen binnen een straal van honderd meter van een nieuwe luchtlijn compensaties zullen kunnen krijgen. Hoe groot die compensaties zullen zijn, is afhankelijk van een debat tussen de CREG, Elia en het kabinet van federaal minister Tinne Van Der Straeten. Ook wie langs een bestaande lijn woont die versterkt wordt, kan op compensaties rekenen, al zullen die wellicht lager zijn.

“We zetten alles op alles om zoveel mogelijk ondergronds aan te leggen, maar dat kan niet overal”, zegt minister Hilde Crevits (CD&V) uit Torhout. “Er is ook beslist om een stralingsnorm in te voeren van 100 microTesla, dat is strenger dan de Europese norm. De gemiddelde belasting op jaarbasis mag ook de norm van 0,4 microTesla niet overschrijden. Er wordt ook werk gemaakt van een controlesysteem.. Mixed feelings, maar belangrijk dat we een stap voorwaarts zetten”, klinkt het op een persconferentie na bekendmaking van het tracé.

“Met deze beslissing kunnen we ongeveer 1.300 gezinnen in West-Vlaanderen geruststellen na jaren van onzekerheid langs een van de tracés”, zegt bevoegd minister Zuhal Demir. “Het voorkeurstracé zal de komende weken en maanden in een ruimtelijk uitvoeringsplan gegoten worden en de verdere formele stappen doorlopen. Niemand vindt deze beslissing leuk, maar mensen nog langer in onzekerheid laten zitten was voor mij geen optie. Er is intussen lang genoeg gestudeerd, het dossier moet nu verder. Voor de betrokken eigenaars vragen we een uitgebreide compensatieregeling aan de federale overheid. Ook voor getroffen bedrijven wordt in flankering voorzien”.