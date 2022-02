Vlaamse buren voorzien Fransen van stroom met kabels over de straat

Een bizar zicht afgelopen weekend in Abele: plots lagen verschillende verlengkabels over de Dorpsstraat, die samenvalt met de landsgrens. Het bleek de enige manier voor een aantal Vlamingen om hun Franse buren aan elektriciteit te helpen tijdens een stroompanne, die maar liefst 33 uur duurde. “Zo konden gezinnen met kinderen zich toch wat verwarmen en wassen tijdens dat kille stormweer.”

In het Poperingse grensdorp Abele kent solidariteit geen grenzen. Aan de ene kant van de Dorpsstraat ligt Vlaanderen, aan de andere kant Frankrijk. Ertussen zit zo’n tiental meter en dat blijkt perfect te overbruggen met verlengkabels. Een aantal bewoners hebben dat afgelopen weekend uitgetest op zeker vijf plaatsen, zoals tussen de huizen van Vlamingen Gregory (39) en Jessie (33) en hun Franse overburen Alexandre (38) en Carine (40).

De aanleiding: een onverwacht langdurige stroompanne aan de Franse kant van het dorp. “Aan de Vlaamse kant was er wel elektriciteit, want het gaat om afzonderlijke circuits”, vertelt Gregory Pittellioen. “Wij zitten ook wel eens zonder stroom, maar dat zijn pannes van maximaal vier uur. Bij de overburen duurde het maar liefst 33 uur. Zij hebben vijf kinderen tussen 9 en 17 jaar en gebruiken elektriciteit niet alleen voor de verlichting, maar ook om hun huis, water en eten te verwarmen. Stel je dat eens voor: met zeven onder een dak, en je kunt je verwarmen tijdens zo’n kille storm. Ze waren ook afgesloten van de buitenwereld: de batterijen van hun telefoons raakten leeg en er was geen internet.”

Koffie en macaroni

Alexandre en Carine konden vrijdag al terecht bij hun Vlaamse buren, voor een warme kop koffie en macaroni. “Zodat ze zich toch een beetje konden opwarmen”, vervolgt Gregory. “Toen het zaterdagochtend nog niet opgelost was, rolde ik mijn verlengkabel uit vanaf mijn garage over de straat tot in hun huis, want zonder verwarming was het niet meer te doen voor hen.”

Elders in het dorp deed men hetzelfde. “Een speciaal zicht. Gevaarlijk? Tja. Een mens moet z’n plan trekken, de kabels lagen mooi plat en de buren waren gelukkig. Als het ons ooit overkomt, worden we ook graag geholpen. We kunnen het goed vinden met elkaar. Toen er weer elektriciteit was, volgde veel gejuich in de straat. De storm zorgde er voor dat de panne zo lang duurde, want de technici waren overrompeld. Het langdurige tekort deed ons beseffen dat elektriciteit bijzonder belangrijk wordt in het leven. En duur.”

“Geen geld nodig”

De kabel van Gregory lag er uiteindelijk bijna negen uur. “Geld vragen? Ik denk er niet aan. Ik zag hen vier volle zakken voeding in de vuilnisbak kieperen, want hun diepvries en koelkast konden niet gekoeld blijven. Reken maar eens hoeveel een winkelkar in de supermarkt kost tegenwoordig. En dan nog de stormschade: de tuinomheining plat gewaaid, de trampoline kapot… We komen goed overeen en zullen wel eens gaan eten bij elkaar”, besluit Gregory. (TP)