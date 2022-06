Vlaams Belang en haar Franse zusterpartij voeren samen actie tegen windmolenpark bij De Panne

Het Vlaams Belang en haar Franse zusterpartij Rassemblement National voerden zaterdag gezamenlijk actie tegen de 46 mega-windmolens op 10 kilometer van de Vlaamse Kust, nabij De Panne. Beide rechts-nationale partijen verzetten zich samen tegen dit project.

“De 46 geplande windmolens worden even groot als Eifeltorens. We houden ervan om de Eifeltoren te zien in Parijs, maar niet aan onze Vlaamse Kust”, zei federaal volksvertegenwoordiger Wouter Vermeersch.

Ook energiespecialist en federaal volksvertegenwoordiger Kurt Ravyts en vertegenwoordigers van het Rassemblement National namen het woord.

Verzet aan beide kanten van de grens

Het project om een windmolenpark op te zetten voor de kust van Duinkerke roept veel weerstand en bezorgdheid op, zowel in Vlaanderen als bij onze Franse buren.

Daarom besloten verkozenen van het Vlaams Belang en het Rassemblement National om zaterdag een gezamenlijke actie op te zetten, in Bray-Dunes, om zo de eenheid van het verzet aan beide zijden van de landsgrens kracht bij te zetten.

Historische vaarroute

“Deze windmolens worden gepland midden een historische vaarroute tussen Oostende en Engeland, maar zullen natuurlijk ook het prachtige zeezicht aantasten. Want elk van de 46 windmolens is, met een hoogte van 300 meter, even groot als de Eifeltoren.”

“Deze megalomane plannen hebben ook een aanzienlijke impact op onze visserij en pleziervaart, die nu deze vaargeul gebruiken”, zegt Vermeersch.

Volgens Vlaams Belang is het windmolenpark schadelijk voor de Vlaamse economie: “Het project druist dus in tegen ons Vlaams toerisme, onze Vlaamse zeevaart en visserij en onze Vlaamse belangen. Daarom voeren wij het verzet verder op”, alsnog Vermeersch.

Studies

Kurt Ravyts, die de bevoegde ministers in het federaal parlement regelmatig ondervroeg over het project, vulde aan: “De Vlaamse vraag om dit windmolenpark verder van de kust te bouwen, met kleinere windturbines, zodat het aansluiting kan vinden op het geplande nieuwe windmolenpark aan Vlaamse zijde, werd tot op heden door de Franse regering genegeerd.”

“Verschillende studies, uitgevoerd door de Haven van Oostende en de maritieme administratie tonen aan dat een mogelijke alternatieve vaarroute commercieel niet leefbaar is. Langere vaartijden hebben immers een negatieve invloed op personeels- en brandstofkosten.”

“Het project schaadt dus onze soevereiniteit in de territoriale wateren en stoort zelfs het luchtverkeer en de aanvliegroute naar de basis van Koksijde. Daarom steunen wij elk verzet tegen de inplanting van dit windmolenpark.”

Ook federale weerstand

Vice-eersteminister en minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne legde namens ons land in april al een klacht neer bij de Europese Commissie tegen de Franse plannen voor de bouw van het windmolenpark voor de kust van Duinkerke.

Ook de kustgemeentes De Panne, Nieuwpoort en Koksijde, de haven van Oostende en het Vlaams Gewest spanden een zaak aan, die intussen is doorverwezen naar de Franse Raad van State.