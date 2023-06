Vier partners tekenen intentieovereenkomst bij A&U Energie: “Eerste stap richting warmtenet voor 1.000 gezinnen is gezet”

Netbeheerder Fluvius onderzoekt de komende zes maanden de haalbaarheid van het eerste warmtenet voor Wielsbeke. Een duizendtal Wielsbeekse gezinnen, het zwembad en enkele publieke gebouwen zouden hierop kunnen aansluiten. “Het warmtenet zou van Wielsbeke een energiepionier maken”, zegt burgemeester Jan Stevens.

Burgemeester Jan Stevens (CD&V), Fluvius, A&U Energie en projectontwikkelaar Groep Huyzentruyt ondertekenden woensdag de intentieverklaring voor de ontwikkeling van een warmtenet. Hiermee engageren de partners zich om de piste van een warmtenet uitgebreid te onderzoeken en mogelijk te maken. Samen vormt het kwartet ook een werkgroep die op regelmatige basis zal samenkomen.

Klimaatverandering

Begin volgend jaar hoopt Fluvius klare wijn te schenken over de haalbaarheid van het warmtenet. Dat het er komt, staat zo goed als vast. “Alle partijen zijn ervan overtuigd. Ze gaan zich niet engageren voor iets dat er mogelijk niet komt”, verzekert de burgemeester. “We gaan de uitdaging aan!”

Die uitdaging is er ook in de vorm van de klimaatverandering. “Als energienetbeheerder stelt Fluvius alles in het werk om de Vlaamse overheid, de lokale besturen en de gezinnen en bedrijven te ondersteunen bij het behalen van de klimaatdoelstellingen”, zegt Tom Ceuppens, directeur Klantendienst bij Fluvius.

“Dat doen we onder meer door de aanleg en exploitatie van publieke warmtenetten waar dat ecologisch, economisch en sociaal haalbaar is. De mogelijkheid om industriële restwarmte optimaal te benutten in een duurzaam warmtenet maakt dit project in Wielsbeke zeker de moeite waard om ons te engageren om het ten gronde te onderzoeken. Het project heeft het potentieel om een groot deel van de nieuwbouwprojecten en een stuk van de bestaande bebouwing in Wielsbeke van duurzame warmte te voorzien.”

Wielskracht

A&U Energie in de Breestraat zet niet-recycleerbaar houtafval om in groene stroom. De centrale draait op volle toeren en voorziet de bedrijven Unilin en Agristo al van groene energie. “Maar we willen de productiewarmte afkomstig van de verbranding van houtafval nu ook via een groot warmtenet delen met het centrum van Wielsbeke. Er is nog voldoende energie aanwezig in het warme water om nuttig te kunnen toepassen in een warmtenet”, zegt Steven Vandenbulcke, plantmanager bij A&U Energie.

Op het nieuwe warmtenet zou een duizendtal woningen kunnen aansluiten. Het merendeel ligt in het bestaande centrum tussen de Rijksweg, startend aan de rotonde ter hoogte van de Breestraat, tot aan de Driesstraat. Het warmtenet covert via de open ruimte ook het gebied tot aan de Molenstraat, zodat ook de bewoners van de geplande nieuwe multifunctionele woonwijk Wielskracht hun woning kunnen verwarmen via de warmte van A&U Energie. Groep Huyzentruyt wil er 230 uiterst duurzame woningen, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking en een bijhorend park van 3 hectare groot voorzien.

Doortrekking

In een volgende fase zou het warmtenet doorgetrokken worden tot aan het domein Hernieuwenburg, waar het gemeentelijk zwembad ligt. Ook een aantal openbare gebouwen, zoals het nog nieuw te bouwen woon-zorgcentrum, de kerk en bibliotheek, zouden verwarmd kunnen worden met het warmtenet. “Door Wielskracht aan te sluiten op het warmtenet, worden onze woningen zo goed als energieneutraal”, zegt directeur projectontwikkeling Kaat Decock van Groep Huyzentruyt.

“Hierdoor zijn de toekomstige bewoners altijd zeker van warmte via hun vloerverwarming en hoeven ze zich geen zorgen te maken over prijzen en beschikbaarheid van aardgas.” Iets wat burgemeester Stevens beaamt: “Dit warmtenet biedt een unieke kans om als gemeente de opgelegde klimaatdoelstellingen te bereiken. Ook onze inwoners moeten op termijn kunnen gebruik maken van deze energiebron vlak bij hun deur”, besluit hij.